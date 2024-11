AgenPress – Mentre Vladimir Putin raddoppia la spesa militare, l’economia russa è in crisi, lasciando i moscoviti alle prese con la stretta alle casse.

Il burro, un semplice alimento base, si è trasformato in un lusso, con prezzi in aumento di quasi il 30% nel 2024, in mezzo a un’inflazione galoppante e tassi di interesse ai massimi degli ultimi 20 anni. Non è solo teoria: ora le persone rubano il burro per rivenderlo al mercato nero e i supermercati hanno fatto ricorso a involucri antifurto solitamente riservati al caviale o al whisky pregiato.

Anche per altri prodotti di prima necessità i prezzi sono alle stelle: le patate sono aumentate del 56%, le uova sono di nuovo scarse e il rublo è crollato al minimo dell’ultimo anno, erodendo ulteriormente il potere d’acquisto dei comuni cittadini russi.

Questo è più di una semplice crisi di bilancio. È un simbolo lampante di un’economia che cede sotto il peso della frenesia di spesa guidata dalla guerra di Putin.

La soluzione del Cremlino? Importare beni essenziali a prezzi esorbitanti da Iran, India e Turchia, mentre il vice primo ministro Dmitry Patrushev “monitora” i prezzi senza alcun piano di limitarli. Nel frattempo, l’inflazione non è guidata dalle dinamiche di mercato standard, ma da una spesa incessante in tempo di guerra che sta spingendo l’economia sull’orlo del baratro.

Mia suocera lo ha scoperto in prima persona durante una recente visita a Dublino. Il mese scorso, è rimasta scioccata nello scoprire che il burro di Brest-Litovsk a Mosca ora costa 250 rubli (2,47 $), quasi lo stesso prezzo del Kerrygold premium in Irlanda.

I prezzi del burro in Russia sono saliti alle stelle, innescando un’ondata di furti nei supermercati, mentre l’inflazione accelera e i tassi di interesse sono i più alti degli ultimi 20 anni.

Alcuni moscoviti stanno ricorrendo alle rapine a mano armata per ottenere un bene di prima necessità, mentre i prezzi salgono alle stelle, oltre la portata di molti. Le riprese di sorveglianza del 29 ottobre di un supermercato Pyaterochka sulla Leningradskoye Highway hanno ripreso due uomini che tentavano di rubare 25 confezioni di burro. Mentre cercavano di scappare, è scoppiata una rissa all’uscita del negozio: un rapinatore ha colpito ripetutamente una commessa, mentre l’altro la minacciava con un coltello.

Secondo quanto riportato da Telegram, i ladri non rubano il burro per uso personale, ma per rivenderlo. Decine di queste confezioni sono state avvistate in vendita presso le bancarelle della metropolitana o elencate su canali social dedicati.

I prezzi sono aumentati in parte a causa della chiusura delle fabbriche di Health & Nutrition, che sono state sequestrate alla multinazionale francese Danone da soci del signore della guerra ceceno Ramzan Kadyrov. In risposta, le autorità si stanno rivolgendo alle importazioni da Turchia, Iran, India e America Latina, ma questi beni arrivano a prezzi esorbitanti per i consumatori.

Le importazioni hanno prezzi esorbitanti, aggravando l’inflazione, mentre il Cremlino continua a destinare fondi alle spese militari anziché investire nell’agricoltura nazionale o nel controllo dei prezzi.