Gino Cecchettin: umiliata la memoria di Giulia. Replica difesa Turetta: svolto nostro dovere in Stato di diritto

AgenPress – “Io ieri mi sono nuovamente sentito offeso e la memoria di Giulia umiliata” scrive su Facebook Gino Cecchettin in relazione all’udienza di ieri del processo per omicidio all’ex fidanzato della figlia, Filippo Turetta, in cui hanno parlato gli avvocati dell’imputato. “La difesa di un imputato è un diritto inviolabile” scrive il papà di Giulia nel post, aggiungendo “credo sia importante mantenersi entro un limite, che è dettato dal buonsenso e dal rispetto umano”.

“Travalicare questo limite rischia di aumentare il dolore dei familiari della vittima e di suscitare indignazione in chi assiste”. Il riferimento è alle parole della difesa, che ha contestato le aggravanti avanzate dai pm nei confronti di Turetta.

“L’ergastolo è da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante, le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. L’ergastolo è il tributo che lo stato di diritto paga alla pena vendicativa”: questo uno dei passaggi dell’arringa di Giovanni Caruso, il difensore di Turetta che ieri ha ricostruito la vicenda dell’omicidio di Giulia, difendendo la posizione del suo assistito.

Dopo la richiesta della condanna all’ergastolo, formulata ieri dal pm Andrea Petroni, ieri in Corte d’Assise a Venezia è stata la volta dell’arringa a difesa per Filippo Turetta, l’omicida reo confesso di Giulia Cecchettin. Il 23enne di Torreglia era presente nell’aula di giustizia. Non c’era invece il papà di Giulia. La prossima udienza, come da programma stilato dal collegio giudicante, sarà quella della sentenza, il 3 dicembre.

“Come difensori siamo assolutamente certi di non aver travalicato in alcun modo i limiti della continenza espressiva e di non aver mancato di rispetto a nessuno. Abbiamo solo svolto il nostro dovere in uno Stato di diritto”, replicano di Filippo Turetta Giovanni Caruso e Monica Cornaviera .