Nato. Rutte avverte Trump: una pace sbagliata in Ucraina incoraggerebbe i rivali degli Usa, come Iran, Corea e Cina

AgenPress – Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump che Washington si troverebbe ad affrontare una “grave minaccia” da parte di Cina, Iran e Corea del Nord se l’Ucraina fosse costretta ad accettare un accordo di pace sfavorevole.

Il presidente cinese Xi Jinping “potrebbe pensare ad altro in futuro se non si raggiungerà un buon accordo”, ha detto Rutte a Trump, apparentemente riferendosi a Taiwan, come ha rivelato il capo della NATO in un’intervista al quotidiano.

Rutte ha incontrato il presidente eletto degli Stati Uniti in Florida il 23 novembre, nel timore che Trump possa ridurre la partecipazione degli Stati Uniti alla NATO e il loro sostegno all’Ucraina, che si trova ad affrontare l’aggressione russa.

Parlando al Financial Times, il segretario generale della NATO ha messo in guardia dal permettere ai leader di Russia, Iran e Corea del Nord di festeggiare un “accordo che non fa bene all’Ucraina”, poiché ciò rappresenterebbe “una grave minaccia alla sicurezza non solo dell’Europa, ma anche degli Stati Uniti” a lungo termine.

Teheran e Pyongyang sono i principali alleati di Mosca nella sua guerra totale contro l’Ucraina, fornendo armi e, nel caso della Corea del Nord, soldati per rafforzare le forze russe.

Il ritorno di Trump alla Casa Bianca sta sollevando preoccupazioni sulla stabilità del sostegno occidentale all’Ucraina, poiché il presidente eletto si è impegnato a far “uscire” gli Stati Uniti dalla guerra e a porre rapidamente fine al conflitto.

I funzionari ucraini hanno fatto appello a Trump affinché mantenga il suo sostegno e adotti un approccio di “pace attraverso la forza” nei rapporti con la Russia.

I dettagli del piano di pace di Trump restano poco chiari, ma la sua scelta per l’inviato speciale di pace per l’Ucraina, Keith Kellogg , aveva precedentemente proposto di congelare la guerra lungo le attuali linee del fronte e di posticipare le aspirazioni di Kiev alla NATO.

L’Ucraina spera di ricevere un invito dalla NATO, un passaggio incluso nel suo piano di vittoria in cinque fasi, durante un vertice ministeriale alleato il 3 e 4 dicembre, ma i resoconti dei media suggeriscono che non vi è consenso sulla questione .