Pezheskian (Presidente iraniano): “Ho molte riserve su sanzioni più severe per le donne che non rispettano il codice di abbigliamento”

AgenPress. Il presidente iraniano Massoud Pezheskian ha espresso le sue riserve su un nuovo disegno di legge che prevede sanzioni più severe per le donne che non rispettano il rigido codice di abbigliamento del Paese, che ha scatenato proteste due anni dopo la morte di Makhsa Amini.

Dopo la rivoluzione islamica del 1979, le donne in Iran sono obbligate a coprirsi i capelli quando sono in pubblico.

Ma sempre più persone appaiono a capo scoperto per strada in seguito al movimento di protesta iniziato dopo la morte di Mahsha Amini, arrestata nel settembre 2022 per aver violato il codice di abbigliamento iraniano.

Un nuovo disegno di legge approvato dal parlamento iraniano prevede sanzioni più severe per i trasgressori. Il disegno di legge dovrà essere firmato da Pezeskian il 13 dicembre affinché possa entrare in vigore.

“Come responsabile della ratifica di questa legge, ho molte riserve”, ha commentato il presidente iraniano durante un’intervista rilasciata alla televisione di Stato.

La legge “hijab e castità” prevede multe salate – che nel caso di recidivi potrebbero arrivare fino a venti volte lo stipendio medio – per le donne che non indossano affatto il velo o non lo indossano correttamente.

Pezeskian durante la sua campagna elettorale aveva promesso che avrebbe tolto dalle strade la polizia morale, che ha il compito di verificare se viene rispettato il codice di abbigliamento.

L’unità di polizia che aveva arrestato Amini è stata tolta dalle strade dopo l’inizio delle proteste nel settembre 2022, ma non è stata ufficialmente sciolta.