Francia. Passa la sfiducia con 331 voti. Cade il governo di Michel Barnier, il primo dal 1962

AgenPress – Il governo di minoranza di Michel Barbier è stato sfiduciato in Parlamento, diventando il primo governo ad essere rovesciato in questo modo dal 1962 e il governo più breve della Quinta Repubblica.

In totale 331 parlamentari hanno votato a favore della mozione presentata dall’alleanza di sinistra NFP, mentre per far cadere il governo sarebbe necessaria una maggioranza di 288.

Barnier, in carica da appena tre mesi, è ora costretto a presentare le sue dimissioni e quelle del suo governo al presidente Emmanuel Macron.

Il risultato aggrava la crisi politica della Francia e rappresenta un duro colpo per l’Unione Europea, in un momento in cui anche la Germania è impantanata in una campagna elettorale parlamentare che durerà fino a febbraio e poche settimane prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.