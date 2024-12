Il parlamento francese vota la mozione di sfiducia contro il governo Barnier. “Un onore aver servito la Francia con dignità”

AgenPress – Si è concluso il dibattito del parlamento francese sulle due mozioni di sfiducia al governo di Michel Barnier presentate dall’alleanza di sinistra NFP e dall’estrema destra RN.

Yaël Braun-Pivet, speaker della Camera, ha dichiarato aperta la votazione sulla mozione presentata dall’NFP, considerata quella con maggiori probabilità di approvazione.

“Siamo giunti a un momento di verità e di responsabilità”, afferma Barnier. “Riconosco che il testo della bozza di bilancio non era perfetto, che non abbiamo fatto tutto bene fin dall’inizio”, ha detto il primo ministro, Michel Barnier, spiegando che che la realtà finanziaria della Francia è tale che dovrà essere affrontata da qualsiasi governo, indipendentemente dal colore. La Francia sta ora pagando 60 miliardi di euro (50 miliardi di sterline) all’anno di interessi sul suo debito, dice Barnier, “più del nostro bilancio della difesa e del nostro bilancio dell’istruzione superiore”.

il bilancio è stato elaborato insieme, tenendo conto dei suggerimenti di molti gruppi del partito nell’assemblea. Non ha proposto misure restrittive “per mio piacere: avrei preferito distribuire denaro”.

Questa realtà non “scomparirà per magia con una mozione di sfiducia. Quello di cui sono sicuro, quello che vi dico con gravità davanti a voi, è che questa mozione renderà tutto più serio e più difficile”.

“Nove settimane fa mi sono presentato davanti a voi per dirvi che il popolo francese non ci perdonerebbe se non agissimo, e che la nostra Repubblica è fragile… e che i nostri cittadini, i nostri compatrioti, ci chiedono di superare le nostre divisioni, di agire nell’interesse superiore”, aveva detto Barnier poche settimane fa.

“Non ho paura, raramente ho avuto paura nel mio impegno politico. Ciò che è in gioco qui è la nostra capacità collettiva di fare passi avanti gli uni verso gli altri, di superare le tensioni e le divisioni che stanno causando così tanto danno al nostro Paese, di avere come unica bussola l’interesse comune.

Quindi eccoci qui, ed eccovi qui, in questo momento di verità… È un onore per me essere stato per tre mesi, e continuare a essere, il primo ministro del popolo francese. In un momento in cui questo ruolo potrebbe presto finire, voglio dire che rimarrà un onore per me aver servito la Francia e i francesi con dignità.”

E il parlamentare di estrema sinistra Eric Coquerel ha detto a Barnier: “Sarai il primo primo ministro a essere censurato dai tempi di Georges Pompidou nel 1962”.

Ha affermato che la maggioranza dei cittadini francesi ha sostenuto la mozione di sfiducia e ha sostenuto che Barnier, nominato dal presidente Emmanuel Macron a settembre, quasi due mesi dopo elezioni anticipate inconcludenti, non aveva avuto legittimità fin dall’inizio.

Se il voto dovesse effettivamente passare, Macron prevede di nominare molto rapidamente un nuovo primo ministro , forse anche prima della grande riapertura della cattedrale di Notre-Dame nel fine settimana, secondo fonti nel campo di Macron, tra cui fonti parlamentari.