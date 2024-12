AgenPress – Secondo quanto riportato da una fonte del Cremlino, la Reuters avrebbe dichiarato che il deposto presidente siriano Bashar al-Assad si trova in Russia.

L’agenzia di stampa Interfax ha citato la fonte anonima che ha affermato: “Il presidente siriano Assad è arrivato a Mosca. La Russia ha concesso loro (a lui e alla sua famiglia) asilo per motivi umanitari”, confermando che solo un dittatore come Putin poteva accogliere un altro dittatore che ha oppresso per decenni il suo popolo.

Secondo quanto riferito dai diplomatici, la Russia ha richiesto una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite sulle alture del Golan.