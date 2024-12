Migliaia di siriani in tutta l’Europa festeggiano la caduta di Assad. Reazioni di Guterres, Biden, von der Leyen e Amnesty

AgenPress – Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha elogiato domenica la fine del “regime dittatoriale” siriano e ha invitato il Paese a concentrarsi sulla ricostruzione dopo la caduta improvvisa del Presidente Bashar al-Assad.

“Dopo 14 anni di guerra brutale e la caduta del regime dittatoriale, oggi il popolo siriano può cogliere un’opportunità storica per costruire un futuro stabile e pacifico”, ha affermato Guterres in una dichiarazione.

“Ribadisco il mio appello alla calma e all’evitamento della violenza in questo momento delicato, proteggendo al contempo i diritti di tutti i siriani, senza distinzioni”.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l’UE contribuirà a ricostruire una Siria che tuteli le minoranze dopo la drammatica caduta di Bashar al-Assad.

“L’Europa è pronta a sostenere la salvaguardia dell’unità nazionale e la ricostruzione di uno Stato siriano che protegga tutte le minoranze”, ha affermato in una dichiarazione su X.

“La crudele dittatura di Assad è crollata. Questo cambiamento storico nella regione offre opportunità ma non è privo di rischi”, ha aggiunto il presidente della commissione.

Amnesty International ha chiesto domenica che i responsabili delle violazioni dei diritti umani in Siria vengano processati dopo la caduta di Bashar al-Assad , definendola un’“opportunità storica” per porre fine a decenni di abusi.

“I presunti autori di crimini di diritto internazionale e di altre gravi violazioni dei diritti umani devono essere indagati e, se giustificato, processati per i loro crimini in processi equi”, ha affermato in una nota la direttrice di Amnesty International, Agnes Callamard .

“Assad deve essere portato davanti alla giustizia e punito”, ha detto Joe Biden alla Casa Bianca. “Finalmente il regime di Assad è caduto. Questa è un’opportunità storica per il popolo siriano”.

“Gli Stati Uniti proteggeranno i vicini della Siria in questo periodo di transizione: Iraq, Giordania e Israele. Lavoreremo con tutti i gruppi i siriani al fine di costruire una nazione indipendente”.

“Siamo finalmente liberi”, dicono migliaia di siriani che vivono in Europa festeggiando la caduta de regime di Assad. Dalla Grecia, che è stata la porta d’accesso all’Ue per centinaia di migliaia di siriani in fuga dalla guerra civile nel 2015 e 2016, alla Svezia, il Paese che ha accolto il secondo maggior numero di siriani in Europa dopo la Germania, passando per il Regno Unito, si sono tenute manifestazioni che hanno riunito ogni volta centinaia o migliaia di persone. A Berlino, in una grande piazza del quartiere popolare di Kreuzberg, circa 5.000 manifestanti, secondo la polizia, hanno sventolato bandiere verdi, bianche, nere e rosse, talvolta con la scritta “Siria libera” o “Libertà”. Stesse scene sulla spianata di fronte al palazzo del Parlamento nel centro di Atene, dove la folla ha cantato “Allah, Siria, libertà” e “insieme, insieme, insieme”. A Stoccolma, dove TV4 ha riportato lo srotolamento della bandiera dell’opposizione siriana sul pennone dell’ambasciata siriana, e a Vienna, dove le bandiere recitavano “libertà”. A Trafalgar Square, nel centro di Londra, centinaia di manifestanti hanno scandito “La Siria è nostra, non della famiglia Assad’. In molti chiedono che Bashar al-Assad venga processato davanti a un tribunale internazionale. “E’ il più grande terrorista che si possa immaginare”.