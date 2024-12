Corea del Sud. Vietato a Yoon Suk Yeol di lasciare il Paese. Partito di governo accusato di “secondo colpo di stato”

AgenPress – Al presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è stato vietato di lasciare il Paese, poiché i politici dell’opposizione hanno accusato il suo partito di aver organizzato un “secondo colpo di stato” rifiutandosi di metterlo sotto accusa per la sua dichiarazione di legge marziale la scorsa settimana.

“Non importa come cerchino di giustificarlo, l’essenza rimane invariata: questo è un atto illegale e incostituzionale di una seconda insurrezione e un secondo colpo di stato”, detto il leader parlamentare del partito Democratico Park Chan-dae, sull’accordo che ha messo Yoon sotto tutela di premier e partito al potere a fronte della bocciatura della mozione di impeachment.

Bae Sang-up, commissario per i servizi di immigrazione presso il ministero della Giustizia, ha confermato durante un’audizione parlamentare di lunedì che a Yoon è stato imposto un divieto di viaggio.

Il tentativo di Yoon di porre fine al governo civile martedì scorso è durato solo sei ore, dopo che i legislatori si sono scontrati con i soldati nell’edificio del parlamento prima di votare per revocare l’ordine.

Secondo la costituzione della Corea del Sud, il presidente mantiene la carica di capo del governo e di comandante in capo dell’esercito, a meno che non sia inabile o non si dimetta.

I politici senior del PPP hanno affermato che Yoon può continuare a fare il presidente delegando i suoi poteri al primo ministro, un accordo che Park ha descritto come una “palese violazione costituzionale senza alcuna base legale”. I partiti di opposizione hanno giurato di presentare un’altra mozione di impeachment questa settimana.

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito lunedì che i procuratori avevano “prenotato” Yoon, un procedimento che prevede la nomina formale dei soggetti di un’indagine penale. La polizia starebbe valutando di imporre un divieto di viaggio all’estero a Yoon mentre indaga sul suo tentativo fallito di imporre la legge marziale.

Sabato, Yoon si è scusato per il suo tentativo di breve durata di imporre la legge marziale e ha promesso di affrontare qualsiasi conseguenza legale o politica , ore prima che il parlamento votasse sul suo impeachment. Yoon ha detto di essere “molto dispiaciuto” per la decisione, che ha detto essere nata dalla disperazione, e ha promesso di non tentare di imporre la legge marziale una seconda volta.