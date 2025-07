Gas, Codacons. con rialzo 1,7% spesa annua sale di 20 euro a utenza

AgenPress. Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.208 euro, circa 20 euro annui in più ad utenza rispetto alle tariffe di maggio. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario per il mese di giugno deciso da Arera.

Rispetto allo stesso periodo del 2021, prima dello scoppio dell’emergenza energia, i prezzi del gas risultano tuttavia a giugno più elevati del 49,6%, pari ad una maggiore spesa da +401 euro a nucleo rispetto a 4 anni fa – calcola il Codacons.

Se si considera anche la spesa per l’energia elettrica (622 euro all’anno), la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2.000 kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), si attesta a quota 1.830 euro annui – calcola il Codacons.