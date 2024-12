Guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina: l’UE adotta il 15° pacchetto di misure restrittive

AgenPress. Il Consiglio ha adottato oggi un quindicesimo pacchetto di misure restrittive economiche e individuali con l’obiettivo di limitare ulteriormente la capacità della Russia di condurre la sua guerra di aggressione illegale, immotivata e ingiustificata contro l’Ucraina.

Queste misure sono concepite per contrastare l’elusione delle sanzioni dell’UE prendendo di mira la flotta ombra di Putin e indebolire il complesso militare e industriale russo.

“La Russia continua il suo brutale attacco contro l’Ucraina e il popolo ucraino. Questo pacchetto di sanzioni fa parte della nostra risposta per indebolire la macchina da guerra della Russia e coloro che stanno rendendo possibile questa guerra, comprese anche le aziende cinesi. Dimostra l’unità degli stati membri dell’UE nel nostro continuo supporto all’Ucraina. La nostra priorità immediata è mettere l’Ucraina nella posizione più forte possibile. Staremo al fianco del popolo ucraino su tutti i fronti: umanitario, economico, politico, diplomatico e militare. Non c’è dubbio che l’Ucraina vincerà.” Kaja Kallas, Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Il pacchetto odierno comprende decisioni su:

Inserzioni individuali

Il Consiglio ha approvato un significativo pacchetto di 84 elenchi , che comprende 54 persone e 30 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Per quanto riguarda le persone, l’UE sta sanzionando l’unità militare responsabile dello sciopero dell’ospedale pediatrico Okhmadyt di Kiev, alti dirigenti di importanti aziende del settore energetico, individui responsabili della deportazione di bambini, della propaganda e dell’elusione, nonché due alti funzionari della RPDC.

Per quanto riguarda le entità, l’UE ha preso di mira principalmente le società di difesa russe e le compagnie di navigazione responsabili del trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi via mare, che forniscono importanti entrate al governo russo. Ha inoltre elencato un impianto chimico, una compagnia aerea civile russa che è un importante fornitore di supporto logistico all’esercito russo. Per la prima volta, impone sanzioni a pieno titolo (divieto di viaggio, congelamento dei beni, divieto di rendere disponibili risorse economiche) a vari attori cinesi che forniscono componenti per droni e componenti microelettronici a sostegno della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Elusione

Il Consiglio sta aggiungendo altre navi all’elenco di quelle soggette a un divieto di accesso al porto e al divieto di fornitura di un’ampia gamma di servizi correlati al trasporto marittimo. Questa misura è intesa a colpire le petroliere extra-UE che fanno parte della flotta ombra di Putin che aggira il meccanismo del tetto massimo del prezzo del petrolio o supporta il settore energetico della Russia, o le navi che sono responsabili del trasporto di equipaggiamento militare per la Russia o coinvolte nel trasporto di grano ucraino rubato. 52 navi provenienti da paesi terzi sono state prese di mira oggi per questi motivi, portando il totale delle navi designate a 79.

Commercio

Il Consiglio ha inoltre aggiunto 32 nuove entità all’elenco di quelle che supportano direttamente il complesso militare e industriale russo nella sua guerra di aggressione contro l’Ucraina. Saranno soggette a restrizioni più severe all’esportazione per quanto riguarda beni e tecnologie a duplice uso , nonché beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia . Alcune di queste entità si trovano in paesi terzi (Cina, India, Iran, Serbia ed Emirati Arabi Uniti) e sono state coinvolte nell’elusione delle restrizioni commerciali o si sono impegnate nell’approvvigionamento di articoli sensibili utilizzati per le operazioni militari russe, come UAV e missili.

Tutela delle aziende europee

Per proteggere meglio le aziende europee dai contenziosi con le controparti russe , il Consiglio ha deciso di vietare il riconoscimento o l’esecuzione nell’UE di quelle sentenze emesse dai tribunali russi in base all’articolo 248 del Codice di procedura arbitrale della Federazione Russa. Queste sentenze hanno impedito alla parte avversa di avviare o continuare un procedimento in una giurisdizione diversa dalla Russia ( ingiunzioni anti-suit ) in chiara violazione dei principi e delle pratiche internazionali consolidate e hanno spesso comportato sanzioni finanziarie sproporzionatamente elevate per le aziende europee. La nuova misura impedisce che tali sanzioni vengano eseguite contro gli operatori UE in Europa.

Inoltre, il Consiglio ha introdotto una deroga che consente lo sblocco dei saldi in contanti detenuti dai depositari centrali di titoli (CSD) dell’UE. Ciò è necessario alla luce dell’aumento dei contenziosi e delle misure di ritorsione in Russia che comportano il sequestro di attività dei CSD nell’UE. Grazie a questa deroga, i CSD saranno in grado di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di scongelare i saldi in contanti e di utilizzarli per soddisfare i propri obblighi legali con i propri clienti.

Infine, l’UE ha prorogato le scadenze applicabili a determinate deroghe necessarie per i disinvestimenti dalla Russia . A causa dei rischi di mantenere attività commerciali in Russia, gli operatori dell’UE dovrebbero prendere in considerazione la chiusura delle attività in Russia e/o di non avviarne di nuove. L’eccezionale estensione delle deroghe di disinvestimento è necessaria per consentire agli operatori dell’UE di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo. Le deroghe estese sono concesse caso per caso dagli Stati membri e sono incentrate sul consentire un processo di disinvestimento ordinato, che non sarebbe possibile senza l’estensione di queste scadenze.

Gli atti giuridici pertinenti saranno prossimamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Sfondo

Nelle sue conclusioni del 17 ottobre 2024, il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha ribadito il suo continuo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Il Consiglio europeo ha inoltre riconfermato l’incrollabile impegno dell’UE a fornire un continuo sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all’Ucraina e al suo popolo per tutto il tempo necessario e con la massima intensità necessaria. L’Ucraina deve vincere questa guerra.

L’UE resta pronta a limitare ulteriormente la capacità della Russia di dichiarare guerra, anche attraverso ulteriori sanzioni.