Lazio: Mattia (Pd), in arrivo 44 mln di fondi Pnrr per nuovi CPI

AgenPress. “In arrivo nuovi fondi del Pnrr per i Comuni di Roma e del Lazio grazie ai quali saranno aperti nuovi Centri per l’Impiego (CPI) e riqualificati quelli già esistenti.

Si tratta di investimenti preziosi che rientravano nelle finalità delle politiche attive per il lavoro della scorsa legislatura, il cui iter in Regione si è concluso in questi giorni con l’approvazione di una recente delibera regionale. Parliamo di 44 milioni di euro complessivi per il potenziamento della Rete dei Centri per l’Impiego, di cui circa 22 milioni di euro per 27 Comuni di Roma e del Lazio che hanno presentato progetti di acquisto, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di sedi di CPI; circa 13,5 milioni di euro per il Piano di potenziamento dei centri per l’impiego, per l’esercizio finanziario 2024, destinati a 18 Comuni di Roma e del Lazio; circa 4 milioni per 8 Comuni del Lazio per l’apertura di nuove sedi di CPI per gli anni 2024-2025; oltre 4,5 milioni per Roma Capitale per gli anni 2024-2025 per il potenziamento dei CPI.

Una progettualità i cui risultati si spera siano fatti fruttare come vero e proprio ossigeno per gli enti locali e l’occupazione della nostra regione”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.