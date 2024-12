Romano Prodi contro Giorgia Meloni. “Questa destra è più insidiosa di quella guidata da Silvio Berlusconi”

AgenPress – “Quanto abbiamo ascoltato alla festa di Atreju dice che FdI si rifà a radici estremistiche e verbalmente violente. Sono loro a essersi messi a destra di Berlusconi. Oggi Forza Italia è l’area moderata della coalizione” che vince “per le divisioni del centrosinistra”.

Lo dice, in un colloquio con il Corriere della Sera, Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, secondo il quale “questa destra è più insidiosa di quella guidata da Silvio Berlusconi”.

Per Prodi, la coalizione di centrodestra “vince L’ex premier assicura: “Intorno a me non ruota nulla. Non ho un dialogo sistemico con nessuno da molto tempo. Mi limito a scrivere quello che penso, e continuerò a farlo, questo sì. Ma non c’entra col ruolo che mi si attribuisce. Non sono più determinante”.

Non si riconosce nemmeno nella narrativa che lo vuole promotore della possibile candidatura di Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, come federatore di un centro cattolico. “Ruffini lo conosco e lo stimo. Siamo amici da tempo — spiega Prodi —. E anni fa feci anche la prefazione a un suo libro. Ma se dovessi lanciare tutti quelli a cui ho fatto prefazioni, la lista formerebbe da sola un partito. Quanto all’idea di un partito cattolico di cui sarei il mallevadore o il regista, non appartiene alla mia cultura politica. Sono cattolico ma la costruzione di un partito cattolico a mio avviso è impossibile, e direi velleitaria. La mia ambizione è sempre stata quella di unire riformismi diversi: cattolico, liberale, socialista.