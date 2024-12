Camps (fondatore della ONG Open Arms): “Il dispiacere è soprattutto per le persone che sono state private della loro libertà”

AgenPress. Oscar Camps: “Il dispiacere è soprattutto per le persone, che come abbiamo detto dal primo minuto, sono state private della loro libertà. Aspettiamo le motivazioni dei giudici, per valutare se appellare la sentenza come speriamo anche la Procura della Repubblica”

Il tribunale di Palermo assolve Matteo Salvini. Si conclude così il primo grado del processo iniziato 3 anni fa. Questa la sentenza dei giudici del Tribunale di Palermo che oggi, nell’aula bunker della Casa Circondariale “Pagliarelli”, si sono pronunciati nell’udienza conclusiva del primo grado per il processo a carico di Matteo Salvini per il caso Open Arms, in riferimento ai fatti inerenti alla missione 65 della ONG svoltasi nell’agosto del 2019.

Un processo durato 3 anni, per un totale di 25 udienze che hanno visto l’audizione di 46 testimoni.

« Il dispiacere è soprattutto per le persone, che come abbiamo detto dal primo minuto, sono state private della loro libertà. Adesso attendiamo le motivazioni dei giudici e valuteremo se appellare la sentenza come speriamo anche la Procura della Repubblica.

Con questo processo, che è unico nella storia italiana e europea, abbiamo voluto restituire dignità alle 147 persone trattenute a bordo e private della loro libertà per 20 giorni; abbiamo richiesto il rispetto del nostro lavoro umanitario, troppo spesso denigrato e accusato di essere colluso con azioni criminali, lavoro che ci è stato impedito di svolgere in quelle settimane, mentre eravamo di fronte alla costa di Lampedusa senza la possibilità di raggiungere un porto sicuro.

In questi tre anni di processo abbiamo sempre detto di aver subito un danno legato all’impossibilità di proseguire la nostra missione. Salvare vite è quello che Open Arms fa da 10 anni, lo abbiamo fatto fino a oggi, lo faremo anche domani. Il nostro lavoro non si ferma.» ha detto Oscar Camps, fondatore della ONG Open Arms.