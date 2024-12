Codacons: Natale non salva fiducia, per consumatori terzo calo consecutivo

MISURE DEL GOVERNO NON CONVINCONO FAMIGLIE, BOCCIATA LA MANOVRA

AgenPress. Cala per il terzo mese consecutivo l’indice della fiducia dei consumatori, un pessimo segnale di fine anno che nemmeno il Natale con il suo clima di festa ha saputo contrastare. Lo afferma il Codacons, commentando i dati dell’Istat.

“L’indice sui consumatori registra un evidente peggioramento soprattutto circa le attese sulla situazione economica del Paese – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo perché le misure inserite dal governo nella legge di bilancio non hanno pienamente convinto le famiglie, che evidenziano un generale pessimismo sul futuro della nostra economia. Ciò che manca in questo momento è un impegno reale sul fronte dei prezzi, che dopo due anni di inflazione alle stelle continuano a salire in settori chiave come gli alimentari, e misure efficaci sul fronte della difesa del potere d’acquisto dei cittadini”.