Joe Biden si recherà in visita ufficiale in Italia a gennaio. Incontrerà il Papa, Mattarella e Giorgia Meloni

AgenPress. Joe Biden si recherà in visita ufficiale in Italia a gennaio, dove incontrerà Giorgia Meloni e Papa Francesco. Avrà anche un incontro con il presidente Sergio Mattarella.

Durante il viaggio, previsto dal 9 al 12 gennaio, il capo di Stato americano, che si dichiara un cattolico devoto, incontrerà soprattutto il Papa per discutere sugli sforzi per promuovere la pace a livello internazionale. Biden ha parlato al telefono con il Pontefice e lo ha ringraziato per il suo continuo sostegno per alleviare la sofferenza del mondo.

Il suo viaggio avrà luogo pochi giorni prima del ritorno al potere del repubblicano Donald Trump, il 20 gennaio.

Il presidente Biden incontrerà anche i leader italiani per sottolineare quanto sia forte il rapporto tra Stati Uniti e Italia.