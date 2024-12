Hacker filorussi attaccano i siti web degli aeroporti di Linate e Malpensa

AgenPress. I siti web degli aeroporti di Linate e Malpensa sono inaccessibili a causa di di un attacco hacker orchestrato dal gruppo filorusso che si fa chiamare “NoName”.

Gli hacker oltre ad aver rivendicato il boicottaggio ai danni degli scali milanesi, hanno affermato di aver bloccato i portali web di Siena Mobilità, Gruppo Trasporti Torino e del ministero degli Esteri.

“I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica” – hanno scritto sulla propria chat – rivendicando l’azione.

Il gruppo “NoName” è comparso sulla scena per la prima volta nel 2022 e negli ultimi 4 anni ga effettuato svariati contro le infrastrutture informatiche italiane.

Ad ogni modo, non si segnala alcun problema per il traffico aereo. L’unico disagio è l’impossibilità, da parte dei passeggeri, di monitorare dal portale web lo stato dei voli in arrivo e in partenza dagli scali.