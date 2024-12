Roma. Incendio a Villa Borghese. Chiuse stazioni Metro di Flaminio e Spagna. 16enne intossicato e ricoverato

AgenPress – A Villa Borghese, nel pomeriggio del 29 dicembre, è divampato un incendio. Le fiamme hanno sprigionato un denso fumo che ha causato, poco dopo le ore 18, la contemporanea chiusura di due stazioni metropolitane della linea A: Flaminio e Spagna. Sul posto dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco.

il fumo si è incanalato nella galleria della metro ed è filtrato attraverso i condotti di areazione, rendendo l’aria irrespirabile. Stando alle prime informazioni, l’incendio sarebbe partito da un capannone che conteneva alcuni attrezzi e macchinari da lavoro. La colonna di fumo è arrivata in poco tempo all’altezza della stazione della metro Flaminio ed è stata aspirata dai sistemi di aerazione della stazione. Così, in poco tempo, il fumo si è diffuso nei locali della stazione della metro di Flaminio e poi anche di Spagna, dando l’impressione di un incendio in corso all’interno delle stazioni stesse. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, polizia e Guardia di Finanza.

La sala operativa del comando di Roma ha infatti inviato intorno alle 18,40 a piazzale Flaminio le squadre della centrale, un autocarro ed un autobotte. Sul posto per domare l’incendio anche il capoturno provinciale. Le fiamme si sono sviluppate in un capanno in viale Giorgio Washington. Il locale conteneva attrezzature a servizio dei lavori della metropolitana.

Al momento le fiamme sono state spente. I passeggeri, spaventati, sono stati fatti uscire e le fermate restano momentaneamente chiuse. Non risultano feriti ma un ragazzo di 16 anni, a causa del denso fumo, è rimasto intossicato ed è stato prelevato dall’ ambulanza all’uscita della metro Flaminio e trasportato in codice rosso al bambino Gesù.