Salute, AISI: Sospensione del Decreto Tariffe da parte del TAR Lazio. Saccomanno-Onesti: “Una tappa importante per la Sanità Privata”

AgenPress. L’Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti (AISI) accoglie con favore la decisione del TAR del Lazio che, nella giornata di ieri, ha sospeso l’efficacia del Decreto Ministeriale del 25 novembre 2024 relativo alle nuove tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

La Presidente di AISI, Karin Saccomanno, ha dichiarato senza mezzi termini: “Questa sospensione rappresenta certamente un riconoscimento delle nostre preoccupazioni riguardo alle nuove tariffe, che rischiavano di compromettere la sostenibilità economica delle strutture sanitarie private accreditate. Il decreto prevedeva aggiornamenti tariffari che, seppur attesi da tempo, risultavano inadeguati rispetto ai reali costi sostenuti dalle nostre strutture, mettendo a rischio la qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

Giovanni Onesti, Direttore Generale di AISI, anche in veste di tesoriere dell’UAP, Unione Nazionale Ambulatori Poliambulatori Enti e Ospedalità Privata, tra i fautori del ricorso insieme a Federanisap e Aiop, ha aggiunto: “La sanità privata svolge un ruolo fondamentale nel supportare il sistema sanitario nazionale, garantendo l’erogazione di prestazioni essenziali e contribuendo a ridurre le liste d’attesa. È imprescindibile che le tariffe riconosciute siano congrue e riflettano i costi reali delle prestazioni, per permettere alle strutture di continuare a investire in innovazione e garantire elevati standard qualitativi”.

AISI rivolge l’ennesimo appello al Governo affinché, in questa fase di revisione delle tariffe, consideri le seguenti proposte concrete:

• Adeguamento delle tariffe: Definire tariffe che rispecchino i reali costi delle prestazioni, tenendo conto dell’inflazione e degli investimenti necessari per mantenere elevati standard qualitativi.

• Incentivi per l’innovazione: Prevedere misure di sostegno per le strutture che investono in tecnologie avanzate e telemedicina, strumenti indispensabili per una sanità moderna ed efficiente.

• Dialogo costruttivo: Istituire un tavolo permanente di confronto tra istituzioni e rappresentanti della sanità privata per garantire una collaborazione efficace nell’interesse dei pazienti.

“È fondamentale riconoscere il valore aggiunto che la sanità privata offre al sistema nel suo complesso. Solo attraverso una collaborazione equilibrata e il giusto riconoscimento economico possiamo continuare a garantire servizi di eccellenza ai cittadini.

Attendiamo, per i prossimi giorni, una cruciale convocazione dai vertici del Ministero della Salute, per discutere della delicata questione”, concludono Karin Saccomanno e Giovanni Onesti.