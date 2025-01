Ue. Piattaforma di Elon Musk operi entro i limiti legali e non in modo improprio nelle elezioni

AgenPress – “Il Digital Service Act non censura alcun tipo di contenuto, ma ci sono alcuni limiti soprattutto quando la piattaforma viene utilizzata in modo improprio nel contesto nelle elezioni.

Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea a proposito delle presunte interferenza di Elon Musk nello spazio politico europeo.

“Quando hai una piattaforma devi assicurarti che la piattaforma operi entro i limiti legali e che non venga utilizzata in modo improprio qualora sussistano rischi sistemici relativi, ad esempio, ai processi elettorali”.

“Elezioni libere ed eque sono al centro della nostra democrazia. Nell’ambito della legge sui servizi digitali, le piattaforme online di grandi dimensioni devono analizzare e mitigare i rischi potenziali provenienti da diversi ambiti, compresi i rischi per i processi elettorali e il discorso civico” ha aggiunto il portavoce, ricordando inoltre che la Commissione “ha già aperto un procedimento formale contro X nel dicembre dello scorso anno” anche per “sospette violazioni in aree relative alla gestione dei rischi, al discorso civico e ai processi elettorali”.