Ue, Lega: “Von der Leyen finanzia il Corano e cancella le radici cristiane. Scandaloso”

AgenPress. “L’ennesimo schiaffo dell’Unione europea alle nostre radici. Mentre in Europa si moltiplicano atti ostili verso simboli e tradizioni cristiane, la Commissione Von der Leyen finanzia con milioni di euro un progetto per ‘rafforzare l’identità islamica del continente’. Altro che laicità: qui si cancella la storia d’Europa per compiacere l’ideologia immigrazionista e multiculturale della sinistra europea”.

Così in una nota Paolo Borchia, eurodeputato e capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, che aggiunge: “c’è un cortocircuito evidente: si parla di coesione, ma si finanzia l’unilateralismo. Le radici cristiane dell’Europa non si difendono con i proclami, ma con i fatti. L’Europa delle identità non è quella della sottomissione culturale: se ne facciano una ragione a Bruxelles”.