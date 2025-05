Romano (NM): “Meloni e Ue mediatori nella pace Russia-Ucraina”

AgenPress. ‘Nessuna sorpresa dalle parole del presidente Usa Donald Trump sulla difficoltà nel raggiungere una pace possibile tra Russia e Ucraina. Che la situazione fosse difficile era chiaro a tutti e, probabilmente, Trump ha sopravvalutato il suo potere di mediazione nei confronti di Mosca che alza la posta perché si ritiene ad un passo dalla vittoria.

In questo scenario, prende ancora più forza il ruolo della Ue nell’opera di mediazione e quello del nostro premier Giorgia Meloni nel dialogo tra l’Europa e Washington.

La credibilità del nostro Paese e del governo Meloni non sono in discussione e in tal senso, è stato decisivo il fatto che ci siamo sempre schierati dalla parte del paese che ha subito un’aggressione da parte di Putin’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.