AgenPress – L’Ucraina ha 980.000 persone armate mentre combatte la guerra totale con la Russia, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al podcaster statunitense Lex Fridman pubblicata il 5 gennaio.

Zelensky ha presentato le Forze armate ucraine come le più grandi d’Europa. Questo, tuttavia, esclude la Russia, il cui personale militare superava 1 milione all’inizio dell’invasione su vasta scala, con Mosca che mira ad aumentare questo numero a 1,5 milioni.

“L’esercito ucraino è il più grande d’Europa. Il secondo posto dopo di noi (la Francia) è quattro volte più piccolo di noi”, ha detto Zelensky .

“Penso che i francesi ne abbiano circa 200.000. Noi ne abbiamo 980.000.”

I critici premono per un impegno ancora maggiore, poiché l’esercito ucraino è stato in svantaggio in prima linea nel 2024, in parte a causa di una carenza di personale che gli analisti hanno attribuito alla demografia del Paese e a un processo di mobilitazione sconnesso .

L’Ucraina ha abbassato l’età per la mobilitazione da 27 a 25 anni nell’aprile 2024, ma ha resistito alle richieste dei partner internazionali di abbassarla ulteriormente a 18 anni.

“Riguardo alle elezioni presidenziali, secondo la legge, si terranno immediatamente dopo la revoca della legge marziale”, ha detto ancora.