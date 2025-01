Milano. Contrasto al bullismo, “Assago nel cuore” si prefigge di combattere ogni forma di violenza

Maimone: “Assago nel Cuore rappresenta il futuro in quanto guarda al benessere di tutti i cittadini, nessuno escluso”

AgenPress. “Assago nel Cuore non è semplicemente un gruppo di persone che si uniscono per realizzare il bene di Assago, ma è e sarà una vera e propria fucina di idee, che, nell’aggregare i cittadini, insieme ad essi disegnerà il loro futuro” ha dichiarato il giornalista e scrittore Biagio Maimone da poco entrato in “Assago nel Cuore“, gruppo presieduto da Roberta Vieri.

Maimone ha sottolineato: “Assago nel Cuore, infatti, si prefigge di attuare progetti finalizzati al benessere di ogni singolo cittadino, nessuno escluso.

Farà del dialogo, dell’aggregazione e della partecipazione di tutti il proprio motto.

Ad Assago sono stati segnalati casi di discriminazione sociale e di bullismo: tali forme di violenza devono essere improrogabilmente contrastate con tutti i mezzi necessari, considerata la loro nocività.

Assago nel cuore si prefigge di combattere ogni forma di violenza e lo farà coinvolgendo i cittadini mediante dibattiti continui ed azioni concrete mirate ed efficaci.

Assago nel Cuore, senza alcun dubbio, rappresenta il futuro in quanto guarda al futuro e, pertanto, al benessere di tutti, ai quali assicura un grandioso progetto di amore”.