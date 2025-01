California. Il governatore firma un ordine esecutivo che sospende le leggi ambientali per consentire la ricostruzione

AgenPress – Il governatore Gavin Newsom sospenderà diverse importanti leggi ambientali per consentire la ricostruzione in tutta la California meridionale nelle aree distrutte dagli incendi boschivi.

In un annuncio di domenica, Newsom ha affermato che, come parte del suo ordine esecutivo, rinuncerà al California Environmental Quality Act e al California Coastal Act.

“Una volta spenti gli incendi, le vittime che hanno perso le loro case e le loro attività devono essere in grado di ricostruire rapidamente e senza ostacoli. L’ordine esecutivo che ho firmato oggi contribuirà a ridurre i ritardi nei permessi, un primo passo importante per consentire alle nostre comunità di riprendersi più velocemente e più forti. Ho anche ordinato alle nostre agenzie statali di identificare ulteriori modi per semplificare il processo di ricostruzione e recupero”.

Oltre alla sospensione della revisione CEQA e del California Coastal Act, l’ordine esecutivo incaricherà le agenzie statali di identificare ulteriori requisiti di autorizzazione che possono essere sospesi o semplificati in tutta sicurezza per accelerare il processo di ricostruzione.

Estenderà inoltre fino al 7 gennaio 2026 in tutta la contea di Los Angeles le tutele contro le speculazioni sui prezzi dei materiali edili, dei servizi di stoccaggio, delle costruzioni e di altri beni e servizi essenziali .

Il CEQA, firmato in legge dall’allora governatore della California Ronald Reagan nel 1970, richiede alle agenzie statali e locali di divulgare gli impatti ambientali dei progetti proposti. Nel frattempo, il California Coastal Act, approvato nel 1972, offre una guida su come le terre costiere in California vengono sviluppate o protette dallo sviluppo.

Il governatore ha dichiarato che secondo lui questo sarà il peggior disastro naturale del Paese “solo in termini di costi associati, scala e portata”.

Ma chiede alla gente di non voltare le spalle alla città , ma di tornare a ricostruirla , perché riceverà sostegno.

“Vogliamo che torniate, ricostruiate e ricostruiate con standard edilizi di qualità più elevati, standard più moderni; vogliamo assicurarci che i costi associati non siano sproporzionati, soprattutto in una comunità della classe media come questa”, ha detto Newsom.

L’ordinanza ordina inoltre alle agenzie statali di identificare altri requisiti di autorizzazione che possono essere sospesi per consentire una ricostruzione più rapida e conveniente.

“La California è leader della nazione nella tutela ambientale. Non rinuncerò a questo, ma c’è una cosa a cui non cederò: il ritardo”.

Per quanto riguarda l’assicurazione contro gli incendi, Newsom afferma che è in corso la valutazione del valore totale delle richieste di risarcimento, aggiungendo “decideremo cosa fare dopo aver compreso l’entità di tali richieste”.

Passando agli sforzi per spegnere gli incendi, racconta che sono stati scaricati mezzo miliardo di galloni d’acqua sull’incendio di Palisades per impedirgli di raggiungere Bel Air e Brentwood.

Aggiunge che ci sono 14.000 persone che lavorano contro gli incendi , la Guardia Nazionale è raddoppiata e 73 pompieri dal Messico sono arrivati ​​per dare man forte.