Corea del Sud. Il presidente Yoon Suk Yeol ottiene un aumento di stipendio nonostante l’impeachment per la legge marziale

Sebbene sospeso dalle sue funzioni, Yoon rimarrà in carica finché la corte costituzionale della Corea del Sud non confermerà il suo impeachment.

Dopo il suo impeachment a dicembre, Yoon si è opposto ai tentativi di indagare e arrestarlo per presunta insurrezione e abuso di potere, gettando il Paese ancora più in profondità nei disordini politici.

Lo stipendio di Yoon aumenterà del 3%, arrivando a 262,6 milioni di won (179.000 $; 147.000 £), in linea con lo standard per i funzionari governativi.

AgenPress – Il governo ha affermato che il presidente sospeso della Corea del Sud Yoon Suk Yeol riceverà il suo aumento di stipendio annuale nonostante il suo impeachment per aver sottoposto il Paese a legge marziale per un breve periodo.

Yoon ha citato minacce da parte di “forze anti-stato” e della Corea del Nord per giustificare la sua dichiarazione di legge marziale. Tuttavia, è presto diventato chiaro che la sua mossa era stata motivata non da minacce esterne ma dai suoi problemi politici interni.

La notizia dell’aumento di stipendio di Yoon ha suscitato critiche tra i sudcoreani, alcuni dei quali affermano di non riuscire a credere che venga ancora pagato (e tanto meno che riceva un aumento) mentre è sospeso.

Sui social media, alcuni hanno sottolineato che l’aumento del 3% dello stipendio di Yoon equivale a quasi il doppio dell’aumento del salario minimo del Paese.

“Il salario minimo è aumentato dell’1,7% mentre [Yoon riceve] il 3% per cosa?” si legge in un post su X che ha ricevuto migliaia di “Mi piace”.

All’inizio di questo mese, la sicurezza di Yoon ha impedito agli investigatori di raggiungerlo alla residenza presidenziale. La situazione di stallo ha visto scadere un mandato di arresto iniziale a mezzanotte del 7 gennaio, ma un tribunale locale lo ha esteso.

Gli investigatori si stanno preparando per un altro tentativo di arresto di Yoon e hanno chiesto l’assistenza della polizia.

Lunedì, le autorità hanno affermato che qualsiasi tentativo di arrestare Yoon avrebbe evitato “vittime o spargimenti di sangue”. Hanno anche avvertito che il personale di sicurezza e i legislatori potrebbero essere arrestati se ostacolassero l’arresto.

Gli avvocati di Yoon hanno affermato che assegnare ufficiali di polizia e investigatori per arrestare il presidente è stato “un tradimento del pubblico”. Hanno affermato che il mandato di arresto era “illegale”.

Hanno anche chiesto che il personale della squadra di arresto non indossasse maschere per “impedire ai rivoltosi di introdursi in un sito segreto nazionale e impersonare agenti di polizia”.

Nella capitale Seul, migliaia di persone hanno preso parte a proteste su larga scala, sia a sostegno che contro Yoon.

Mentre i suoi detrattori vorrebbero vedere il presidente caduto in disgrazia messo sotto accusa e arrestato per il suo tentativo di imporre la legge marziale, i sostenitori di Yoon ritengono che il suo ordine di legge marziale, di breve durata, sia giustificato per proteggere la democrazia della Corea del Sud.

Anche Han Duck-soo, che è diventato presidente ad interim dopo l’impeachment di Yoon ma che in seguito è stato messo sotto accusa dallo stesso parlamento, vedrà aumentare il suo stipendio annuale del 3%, arrivando a 204 milioni di won (138.000 $; 114.000 £).

Per fare un paragone, il presidente degli Stati Uniti riceve uno stipendio di 400.000 dollari (329.000 sterline), mentre lo stipendio del primo ministro del Regno Unito ammonta a circa 172.000 sterline (209.000 dollari).