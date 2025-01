Cucciolo di gorilla trovato nella stiva dell’aereo della Turkish Airlines. Messo in salvo sta bene

AgenPress – Un cucciolo Un giovane gorilla salvato dalla stiva di un aereo si sta riprendendo nello zoo di Istanbul, hanno riferito domenica le autorità, mentre gli addetti alla fauna selvatica stanno valutando di riportarlo nel suo habitat naturale.

Il gorilla di 5 mesi è stato scoperto in una scatola su un volo della Turkish Airlines dalla Nigeria alla Thailandia il mese scorso, mentre transitava per Istanbul. Dopo un concorso pubblico, è stato chiamato Zeytin, ovvero Olive, e si sta riprendendo allo zoo di Polonezkoy.

“Certo, ciò che vogliamo e desideriamo è che il cucciolo di gorilla… continui la sua vita nella sua terra natale”, ha affermato domenica Fahrettin Ulu, direttore regionale della conservazione della natura e dei parchi nazionali di Istanbul.

“Ciò che è importante è che nel luogo in cui avviene il trasporto venga creato un ambiente assolutamente sicuro, il che per noi è estremamente importante”.

Nelle settimane successive al suo ritrovamento, Zeytin ha preso peso e mostra segni di ripresa dal suo traumatico percorso.

“Quando è arrivato per la prima volta, era molto timido, rimaneva dove lo avevamo lasciato”, ha detto il veterinario Gulfem Esmen. “Ora non ha più quella timidezza. Non gli importa nemmeno molto di noi. Gioca da solo”.

Entrambe le specie di gorilla, quella occidentale e quella orientale, che popolano le foreste e le montagne remote dell’Africa centrale, sono classificate come a rischio di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Mentre Istanbul emerge come un importante hub aereo tra i continenti, i funzionari doganali hanno sempre più intercettato animali commerciati illegalmente. A ottobre, 17 giovani coccodrilli del Nilo e 10 varani sono stati trovati nel bagaglio di un passeggero egiziano all’aeroporto Sabiha Gokcen della città.