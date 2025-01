Gaza. Hamas ha dichiarato di accettare l’accordo. Domenica la liberazione di primi tre ostaggi israeliani

AgenPress – Funzionari israeliani e palestinesi hanno dichiarato che Hamas ha dato la sua approvazione a un accordo per liberare gli ostaggi e porre fine ai combattimenti a Gaza.

Hamas ha comunicato ad Al Jazeera che una sua delegazione, guidata da Khalil al-Hayya, ha consegnato ai mediatori in Qatar ed Egitto la sua approvazione all’accordo.

“La svolta è stata raggiunta in un incontro dei leader di Hamas, tenutosi nelle prime ore del mattino, durante il quale sono stati risolti tutti i punti concordati e tutte le controversie, compresa la maggior parte dei dettagli sulla questione della mappa del ritiro dell’Idf da Gaza, cioè quasi quasi tutte le questioni sono risolte”, ha riferito a Kan anche un’importante fonte palestinese. “Nei colloqui si è ottenuto un progresso importante, l’annuncio dell’accordo è atteso per domani”. La fonte stima che l’accordo inizierà ad essere eseguito e attuato entro 24-48 ore dalla firma.

La prima fase dell’accordo tra Hamas e Israele inizierà domenica con la liberazione di tre ostaggi israeliani.

I media israeliani pubblicano gli step del rilascio degli ostaggi: il primo giorno verranno rilasciati 3 ostaggi (donne civili e bambini); il settimo giorno 4 ostaggi; il 14mo altri tre con priorità alle donne; il 21mo altri 3 rapiti; il 28mo altri tre; il 35mo altri 3. Nell’ultima settimana dell’accordo è prevista la liberazione di altri 14 rapiti. La prima fase durerà 42 giorni. In totale verranno rilasciati 33 rapiti, la maggior parte vivi: bambini, donne, soldati, ultracinquantenni, uomini malati e feriti. In cambio Hamas ottiene: 1.000 detenuti condannati per terrorismo verranno rilasciati dalle carceri. Chi ha accuse di omicidi saranno rilasciati a Gaza, in Qatar o in Turchia. Nella prima fase i detenuti palestinesi appartenenti alla Nukhba (forze speciali di Hamas) non verranno rilasciati. L’Idf si ritirerà dall’asse Netzerimi che divide in due la Striscia di Gaza. Gli aiuti umanitari saranno aumentati a 600 camion al giorno. I residenti nel nord della Striscia potranno tornare alle loro case dal 22mo giorno della tregua. Successivamente la maggior parte delle forze dell’Idf si ritirerà dall’asse Filadelfia.

Hamas aveva dato l’approvazione verbale all’accordo, citando fonti palestinesi. Secondo Reuters, il gruppo terroristico non aveva ancora dato una risposta scritta alla proposta di cessate il fuoco.

Anche l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha sottolineato in una nota di non aver ancora ricevuto una risposta ufficiale da Hamas.

Il sito di notizie Walla ha citato un funzionario israeliano che ha affermato: “C’è una svolta nei negoziati per l’accordo sugli ostaggi a Doha. Il leader militare di Hamas a Gaza Mohammed Sinwar ha dato il suo ok”. Channel 12 ha citato un funzionario israeliano che ha affermato che “c’è stata una svolta” e ha valutato che un accordo potrebbe essere firmato più tardi nel corso della giornata.

Secondo quanto riportato da Kan News, i ministri stanno liberando i loro impegni per un possibile voto mercoledì sera, sebbene non sia stata ancora convocata alcuna riunione del governo e diversi resoconti dei media ebraici hanno stimato che il governo voterà giovedì.

Una fonte palestinese citata da Kan ha confermato che i negoziati sono andati avanti e ha affermato che l’accordo verrà probabilmente firmato entro giovedì.

Secondo la fonte, i leader di Hamas hanno tenuto una riunione fino alle prime ore di mercoledì mattina, durante la quale sono state risolte quasi tutte le questioni, comprese le mappe che Hamas aveva chiesto a Israele di fornire, contenenti i dettagli del suo ritiro pianificato dalla Striscia di Gaza.

Funzionari dei mediatori Qatar, Egitto e Stati Uniti, nonché Israele e Hamas, hanno dichiarato martedì che un accordo per una tregua nell’enclave palestinese assediata e il rilascio degli ostaggi è più vicino che mai, alimentando la speranza tra i parenti degli ostaggi e gli abitanti di Gaza di porre fine a oltre 15 mesi di combattimenti.

Se confermata, la svolta potrebbe vedere gli ostaggi liberati già domenica, secondo vari resoconti dei media ebraici. L’accordo deve ancora essere approvato dal gabinetto di sicurezza e poi dal gabinetto completo, e ci sarà anche una finestra di due giorni per consentire appelli contro l’accordo alla Corte Suprema.

L’apparente progresso è avvenuto dopo che entrambe le parti si erano reciprocamente accusate di ritardi nella finalizzazione dell’accordo.

Secondo quanto riportato da Israele, Gerusalemme ha ritenuto l’accordo ampiamente accettabile e martedì il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che “la palla è ora nel campo di Hamas”.

“Se Hamas accetta, l’accordo è pronto per essere concluso e attuato”.

Ad unirsi ad Hamas nei colloqui indiretti di mercoledì c’erano rappresentanti del gruppo terroristico Jihad islamica, ha detto un funzionario del gruppo all’AFP. Si ritiene che la Jihad islamica, che è fortemente sostenuta dall’Iran, stia trattenendo alcuni degli ostaggi rapiti da Israele durante l’attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas.

I resoconti sui media arabi di mercoledì mattina avevano citato funzionari palestinesi che accusavano Israele di ritardare i colloqui introducendo nuove richieste, suscitando un’immediata reazione da parte di Gerusalemme. “Hamas sta facendo false affermazioni secondo cui Israele avrebbe aggiunto nuove condizioni ai negoziati, per evitare di eseguire l’accordo”, ha affermato un funzionario diplomatico israeliano in una dichiarazione ai giornalisti.

Il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha affermato martedì che c’è una “vera volontà da parte nostra di raggiungere un accordo”.

Martedì Hamas ha dichiarato che i negoziati in corso hanno raggiunto la loro “fase finale” e che ha tenuto delle consultazioni con altre fazioni palestinesi e le ha informate dei “progressi compiuti”.