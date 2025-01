Human Rights Watch accusa Israele di genocidio a Gaza. Crimini incontrollati contro l’umanità e crimini di guerra

AgenPress – L’ esercito israeliano ha ucciso, ferito, fatto morire di fame e sfollato con la forza civili palestinesi a Gaza nel 2024, e distrutto le loro case, scuole, ospedali e infrastrutture a una scala senza precedenti nella storia recente, ha affermato oggi Human Rights Watch nel suo World Report 2025. Decine di migliaia di civili a Gaza sono stati uccisi e feriti. L’esercito ha sfollato con la forza i palestinesi dalle loro case, un crimine contro l’umanità, e le autorità israeliane hanno deliberatamente privato i civili di cibo, acqua e altri beni necessari per la sopravvivenza a Gaza, comprendendo crimini atroci, atti di genocidio e crescenti prove di intenti genocidi.

Per il rapporto mondiale di 546 pagine, nella sua 35a edizione, Human Rights Watch ha esaminato le pratiche sui diritti umani in oltre 100 paesi. In gran parte del mondo, scrive la direttrice esecutiva Tirana Hassan nel suo saggio introduttivo , i governi hanno represso e arrestato e imprigionato ingiustamente oppositori politici, attivisti e giornalisti. Gruppi armati e forze governative hanno ucciso illegalmente civili, ne hanno cacciati molti dalle loro case e hanno bloccato l’accesso agli aiuti umanitari. In molte delle oltre 70 elezioni nazionali del 2024, i leader autoritari hanno guadagnato terreno con la loro retorica e le loro politiche discriminatorie.

“La repressione sistematica dei palestinesi da parte di Israele, durata decenni, è peggiorata drasticamente e ha fatto sprofondare i civili di Gaza in un abisso orribile, ma stanno emergendo possibilità di giustizia internazionale”, ha affermato Lama Fakih , direttrice per il Medio Oriente e il Nord Africa di Human Rights Watch. “Le continue vendite di armi a Israele da parte dei suoi partner, nonostante le vaste prove dei suoi crimini atroci incontrollati, stanno mettendo quei paesi e quei funzionari a rischio di complicità diretta”.

A novembre, la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, per crimini di guerra E crimini contro l’umanità a Gaza, e il leader dell’ala militare di Hamas, Mohammed Deif , per gli attacchi in Israele del 7 ottobre 2023, che comprendevano crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Le autorità israeliane hanno continuato a commettere i crimini contro l’umanità dell’apartheid e della persecuzione attraverso la repressione dei palestinesi. A luglio, la Corte internazionale di giustizia (ICJ) ha emesso un parere consultivo, stabilendo che la presenza di Israele nel territorio palestinese occupato è illegale e che tutti gli insediamenti illegali dovrebbero essere evacuati e smantellati.

In Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, l’ ONU ha riferito che i palestinesi hanno ucciso 6 coloni israeliani e 16 soldati, mentre gli israeliani hanno ucciso 719 palestinesi, dal 7 ottobre 2023 al 7 ottobre 2024, molto di più che in qualsiasi altro anno registrato sulla base dei dati ONU disponibili dal 2005.

Nel corso del 2024 sono emerse prove di maltrattamenti e torture ai danni di detenuti palestinesi deportati da Gaza in centri di detenzione in Israele.

I gruppi armati nella Striscia di Gaza stanno tenendo in ostaggio circa 100 persone, tra cui i corpi di oltre 30 persone che si ritiene siano morte durante le ostilità. Ad agosto, i rapitori hanno intenzionalmente ucciso sei ostaggi israeliani, apparentemente per impedire il loro salvataggio avvicinandosi alle forze israeliane. Human Rights Watch ha scoperto che l’ala militare di Hamas, le Brigate Qassam, e almeno quattro gruppi armati palestinesi hanno commesso numerosi crimini di guerra e crimini contro l’umanità contro i civili durante l’assalto del 7 ottobre 2023 al sud di Israele.

Nell’ottobre 2024, il parlamento israeliano ha approvato una legge volta a impedire all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA) di operare in aree sotto la sovranità israeliana e a vietare la comunicazione con il personale dell’UNRWA, mettendo a repentaglio l’accesso agli aiuti umanitari e ai servizi di base per i palestinesi nei territori palestinesi occupati. Il divieto entrerà in vigore all’inizio del 2025.

Tutti i paesi che forniscono armi a Israele, compresi Stati Uniti, Regno Unito e Germania, dovrebbero sospendere i trasferimenti di armi a causa dei ripetuti e illegali attacchi dell’esercito israeliano contro i civili . I paesi dovrebbero difendere la CPI; eseguire i suoi mandati di arresto; e aumentare la pressione pubblica e privata sul governo israeliano affinché smetta di violare le leggi sui conflitti armati, rispetti i suoi obblighi così come gli ordini vincolanti e il parere consultivo della CPI, e garantisca che gli aiuti possano essere portati a Gaza e distribuiti in sicurezza e che i palestinesi a Gaza possano accedere ai servizi di base.