Ospedale Città di Aprilia: apertura di un Centro di Odontoiatria

AgenPress. Il prossimo 23 gennaio, presso l’Ospedale Città di Aprilia, sarà inaugurato il nuovo Centro Odontoiatrico, una struttura all’avanguardia dedicata alla salute orale. Questo nuovo spazio nasce per offrire cure dentali di alta qualità, integrando competenze specialistiche e tecnologie avanzate in un contesto ospedaliero multidisciplinare.

In occasione dell’apertura il Centro offrirà, fino al 31 gennaio, la possibilità di effettuare gratuitamente una visita odontoiatrica con ortopanoramica e una seduta di pulizia dentale. Gli interessati potranno prenotare al numero 340 9440051.

Il Centro Odontoiatrico sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00, e metterà a disposizione una vasta gamma di servizi. Tra questi, la visita odontoiatrica, l’igiene orale, la protesi dentaria, la chirurgia orale, l’odontoiatria conservativa ed estetica, nonché trattamenti specifici per pazienti pediatrici, geriatrici e con esigenze di ortodonzia. Saranno inoltre disponibili prestazioni in endodonzia, parodontologia e radiologia dentale.

Il responsabile del Centro, Alessandro Tosoni, ha sottolineato l’importanza di questa nuova realtà per la comunità: “Il nostro obiettivo è offrire cure dentali di eccellenza, garantendo al contempo un’assistenza integrata. Grazie alla collaborazione con le altre unità ospedaliere, possiamo supportare anche i pazienti con situazioni cliniche più complesse, unendo professionalità, tecnologia e un approccio multidisciplinare.”

“L’Ospedale Città di Aprilia – dichiara Danilo Palermo, Direttore Sanitario dell’Ospedale Città di Aprilia – nell’anno 2024 si è contraddistinto per aver registrato numeri importanti: 36.702 accessi in PS, 2.257 interventi di Chirurgia ed Ortopedia, oltre 500 neonati nel reparto di Ostetricia e Ginecologia e 206.892 prestazioni in regime ambulatoriale”.

“Questa – continua Palermo – è la volta del Nuovo Centro Odontoiatrico, che potrà disporre di un valore aggiunto essendo collocato all’interno di un’Ospedale innovativo e multidisciplinare”.

Con la sua apertura il nuovo Centro Odontoiatrico, che si avvarrà delle prestazioni di un team di 10 persone, si propone come un punto di riferimento per la salute orale, rispondendo con professionalità e innovazione alle necessità di ogni paziente.