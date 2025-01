Il Maestro Stefano Miceli dirigerà il Requiem di Mozart nella Cattedrale di St. Patrick a New York

Il Presidente della Fondazione OMRI è lieto di annunciare un ulteriore passo significativo per celebrare la cultura italiana nel mondo, grazie al contributo di uno dei suoi rappresentanti di maggiore prestigio. Il Maestro Stefano Miceli avrà l’onore di eseguire il Requiem di Mozart nella maestosa Cattedrale di San Patrick a New York, portando così l’eccellenza musicale italiana in uno dei luoghi più iconici al mondo

AgenPress. La Fondazione Insigniti OMRI è lieta di annunciare che il Maestro Stefano Miceli, pianista e direttore d’orchestra di fama internazionale, dirigerà il celebre Requiem di Mozart nella maestosa Cattedrale di St. Patrick a New York, il prossimo 6 novembre 2025.

Nato e cresciuto a Brindisi, ma residente a New York da oltre dieci anni, il Maestro Miceli è una delle figure più autorevoli nel panorama musicale mondiale. La sua carriera, che lo ha visto esibirsi nei più prestigiosi teatri da Berlino a Sydney, ha avuto anche un forte valore simbolico per la cultura italiana. Nel 2015, infatti, ha accompagnato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una missione ufficiale in Vietnam, rappresentando con dignità il nostro Paese.

Il 6 novembre 2025, il Maestro Stefano Miceli avrà l’onore di dirigere una delle opere più significative della storia musicale, la Messa da Requiem KV 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, nella Cattedrale di St. Patrick, simbolo della fede e della cultura americana. Questo concerto, che rappresenta un ponte tra Italia e Stati Uniti, tra giovani e fede, sarà un momento straordinario per celebrare la bellezza dell’arte e della musica. La New York Academy Orchestra, voluta e diretta dal Maestro Miceli, accoglierà anche musicisti italiani di primo piano, rendendo l’evento ancora più speciale.

“Sono molto felice di questa notizia – ha dichiarato il Maestro Miceli – poiché questo concerto sintetizza l’impegno, il dialogo e la volontà di costruire un ponte tra i giovani, la fede, l’Italia e New York. Questa occasione è per me un debutto importante presso uno dei luoghi di culto più significativi al mondo”. Il Maestro ha poi ringraziato il Rettorato di St. Patrick, il Direttore Musicale della Cattedrale, Jennifer Pascual, e il giovane sacerdote Don Luigi Portarulo, per il loro sostegno e per aver condiviso il significato profondo di questo concerto, che si terrà durante la settimana delle festività religiose.

La Fondazione Insigniti OMRI è orgogliosa di sostenere e promuovere questo evento, che non solo celebra il talento straordinario del Maestro Miceli, ma contribuisce anche alla valorizzazione della cultura e della musica italiana nel mondo. Questo concerto rappresenta un ulteriore passo verso la diffusione del nostro patrimonio artistico e musicale a livello internazionale, in un luogo simbolo di grande importanza culturale.

“La musica è la lingua dello spirito – conclude il Maestro Miceli –. Fa vibrare allo stesso modo chi la produce e chi l’ascolta, e quando avviene in un luogo di culto, si trasforma in un dono”.