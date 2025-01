UNICEF: “Le parti in conflitto devono garantire un accesso sicuro e senza ostacoli agli aiuti umanitari per raggiungere ogni bambino”

AgenPress. Camion carichi di acqua, kit igienici e prodotti alimentari stanno entrando nella Striscia di Gaza nello Stato di Palestina, attraverso il valico di Kerem Shalom.

Un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas è ufficialmente iniziato dopo 15 mesi di conflitto. Un accordo di cessate il fuoco è un primo passo fondamentale, ma deve essere rispettato. È fondamentale che questo cessate il fuoco rimuova i significativi ostacoli politici e di sicurezza alla distribuzione degli aiuti in tutta Gaza.

L’UNICEF e i partner stanno intensificando la risposta, con camion carichi in fila per consegnare nutrizione salvavita, acqua e servizi igienici, salute e istruzione essenziale e forniture psicosociali per bambini e famiglie in urgente bisogno.

Le parti in conflitto devono garantire un accesso sicuro e senza ostacoli agli aiuti umanitari per raggiungere ogni bambino.