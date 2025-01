Donald Trump: ci saranno solo due generi, maschio e femmina, basta politiche woke. Deporterò milioni di immigrati

AgenPress – Confermando le indiscrezioni, Donald Trump ha detto che ordinerà alla sua amministrazione di riconoscere solo due generi, quello maschile e quello femminile.

“Per prima cosa, dichiarerò un’emergenza nazionale al nostro confine meridionale. Tutti gli ingressi illegali saranno immediatamente bloccati e inizieremo il processo di rimpatrio di milioni e milioni di immigrati clandestini criminali nei luoghi da cui sono venuti. Ripristineremo la mia politica di rimanere in Messico”.

“E ci saranno solo due generi, maschio e femmina”. Per quanto riguarda le politiche sociali, Trump ha detto chiaro e tondo che in futuro “la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti sarà che ci sono solo due generi, maschio e femmina”. Al riguardo, Trump ha subito firmato ordini esecutivi che porranno fine ai programmi di diversità, equità e inclusione in tutto il governo federale e istituiranno una politica che riconosce il sesso biologico degli individui piuttosto che la loro identità di genere espressa. Fine delle politiche woke anche nelle Forze Armate, che dovranno concentrarsi su una sola cosa: difendere gli Stati Uniti dai loro nemici. Trump ha anche detto che verranno reintegrati i militari che si erano rifiutati di esserevaccinati durante l’epidemia del Covid.

“Avanti tutta, Presidente Trump!”, scrive il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando il passaggio del discorso.