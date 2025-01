Mattia (Pd), a Colleferro inaugurato monumento Willy Monteiro Duarte

Onoriamo suo esempio con Premio a lui dedicato nelle scuole del Lazio

AgenPress. “Con l’inaugurazione del monumento in memoria di Willy Monteiro Duarte oggi si conclude quanto iniziato nella scorsa legislatura con l’avvio del progetto della Piazza Bianca, finanziata anche grazie a un mio emendamento alla legge di Stabilità che ha stanziato 400mila euro di fondi regionali sui 450mila necessari a realizzarla, e sorta proprio sul luogo dove Willy il 6 settembre 2020 è stato brutalmente ucciso di botte solo per aver provato a difendere un suo amico in difficoltà.

Willy in quell’istante ha scelto da che parte stare: da quella dei giusti, pagando con il sacrificio della sua stessa vita. Ringrazio il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, la famiglia di Willy e tutta la comunità di Colleferro per aver contribuito a tenere viva la memoria di questo ‘eroe buono’.

Mi appello all’assessore della Regione Lazio alla Scuola, Schiboni, ed al presidente Rocca affinché sia portato nelle scuole il Premio a lui dedicato, già finanziato nel bilancio regionale con un mio emendamento, quale antidoto contro l’odio e il bullismo e come esempio per promuovere la cultura del rispetto e della tolleranza.

Sarebbe il miglior modo per onorare la Giornata Nazionale del Rispetto, istituita in onore di Willy proprio nel giorno della sua nascita per sensibilizzare l’opinione pubblica contro il bullismo e il cyberbullismo, come ricordato dal Capo dello Stato, Mattarella”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, a margine della cerimonia di inaugurazione a Colleferro del monumento dedicato a Willy Monteiro Duarte.