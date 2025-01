Hamas conferma che sabato saranno rilasciate 4 donne ostaggio, ma non rivela i loro nomi

AgenPress – Un funzionario di Hamas ha confermato che quattro donne israeliane prese in ostaggio saranno liberate sabato, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco che prevede anche il rilascio dei prigionieri di sicurezza palestinesi.

Taher al-Nunu ha affermato che Hamas avrebbe rilasciato “quattro detenute israeliane in cambio” di un secondo gruppo di detenuti palestinesi.

Non ha fatto i nomi delle quattro donne che saranno rilasciate dopo oltre 470 giorni di prigionia. L’accordo di ostaggi e cessate il fuoco stabilisce che Hamas è tenuta a fornire i nomi degli ostaggi almeno 24 ore prima del loro rilascio, sebbene il gruppo terroristico non sia riuscito a soddisfare tale condizione per le prime tre donne che sono state liberate domenica.