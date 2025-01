AgenPress. Il Consiglio dell’UE ha adottato una nuova legge che renderà più semplice lo scambio e l’accesso ai dati sanitari a livello dell’UE, aprendo la strada alla sua entrata in vigore.

Il regolamento European Health Data Space (EHDS) mira a migliorare l’accesso e il controllo degli individui sui propri dati sanitari elettronici personali, consentendo al contempo il riutilizzo di determinati dati per scopi di ricerca e innovazione a vantaggio dei pazienti europei. Fornisce un ambiente di dati specifici per la salute che garantirà l’accesso transfrontaliero ai servizi e ai prodotti sanitari digitali all’interno dell’UE.

“La trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria in Europa è una priorità fondamentale per la presidenza polacca. L’adozione dell’European Health Data Space (EHDS) segna un passo cruciale in questo processo, consentendo ai cittadini dell’UE di accedere ai propri dati sanitari ovunque ell’UE. L’EHDS migliorerà la qualità e l’efficienza dell’assistenza medica, garantendo al contempo che il nostro sistema sanitario rimanga resiliente alle sfide future.” dichiara — Izabela Leszczyna, ministro della Sanità polacco – .

Accesso più facile ai dati sanitari per gli individui

In base alle nuove norme, gli individui avranno un accesso più rapido e semplice ai dati sanitari elettronici , indipendentemente dal fatto che si trovino nel loro paese di origine o in un altro stato membro. Avranno inoltre un maggiore controllo su come tali dati vengono utilizzati . I paesi dell’UE saranno tenuti a istituire un’autorità sanitaria digitale per implementare le nuove disposizioni.

Maggiore potenziale di ricerca

L’EHDS fornirà inoltre ai ricercatori e ai decisori politici l’accesso a specifiche tipologie di dati sanitari resi anonimi e sicuri , consentendo loro di sfruttare il vasto potenziale offerto dai dati sanitari dell’UE per informare la ricerca scientifica, sviluppare trattamenti migliori e migliorare l’assistenza ai pazienti.

Garantire l’interoperabilità

Attualmente, il livello di digitalizzazione dei dati sanitari nell’UE varia da uno Stato membro all’altro, rendendo più difficile la condivisione dei dati oltre i confini degli Stati membri. Il nuovo regolamento richiede che tutti i sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EHR) siano conformi alle specifiche del formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche , assicurando che siano interoperabili a livello UE.

Prossimi passi

Il regolamento sarà ora formalmente firmato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

L’obiettivo dell’EHDS è di semplificare l’accesso e lo scambio di dati sanitari oltre confine, sia per supportare l’erogazione dell’assistenza sanitaria (“uso primario dei dati”) sia per informare la ricerca sanitaria e l’elaborazione delle politiche (riutilizzo dei dati, noto anche come “uso secondario dei dati”). È considerato un pilastro fondamentale dell’Unione europea della salute.