Stefania Craxi (FI): “Trump usa toni forti per trattare”

AgenPress. “Le dichiarazioni di Trump vanno inquadrate sempre in un contesto più ampio. Se consideriamo per esempio la sua uscita sul canale di Panama – quando afferma che se lo riprenderà – capiamo quello che voglio dire.

La situazione geopolitica prevede inevitabilmente uno scontro globale con la Cina, Trump non ha iniziato nulla. Storicamente, tralasciando gli ultimi decenni, il canale di Panama è sempre stato sotto il controllo americano e ora è in mano ai cinesi: è ovvio che lo rivogliano indietro.

Trump usa toni e iperboli per trattare comunicativamente, ma tra i suoi toni e le sue azioni politiche il filo è tenue”.

Si è pronunciata così la Presidente degli affari esteri alla Camera Stefania Craxi ai microfoni di Radio Cusano, intervenuta nel corso della trasmissione ‘5 Notizie’ in merito al ritorno di Trump alla Casa Bianca e le eventuali conseguenze.

E ha proseguito “il programma di Trump mi piace? Dipende da come vuole declinarlo. Se parliamo del problema migratorio è evidente che questo ci sia, gli immigrati americani stanno infatti provocando l’abbassamento dei salari che Trump deve combattere. Lo stesso vale per il confine messicano.

La situazione va risolta” spiega Craxi. “I cartelli della droga al confine col Messico mettono ogni giorno a rischio la vita dei cittadini americani. Diverso è il tema della cancellazione dei diritti lgbt. Un conto è limitare i danni evidenti della cultura woke, altro è limitare i diritti umani”.

La Senatrice si sofferma poi sui possibili cambiamenti in campo internazionale “a mio avviso sicuramente c’è il rischio di una bilateralizzazione dei rapporti e sicuramente per l’Europa l’amministrazione Trump sarà una sfida.

Mi auguro- precisa- che l’arrivo di Trump sia uno stimolo per l’Europa nel costruire finalmente una politica estera e di difesa comuni. Il problema dell’Europa per me non è l’arrivo di Trump: è l’inconsistenza della stessa Europa”. Idem per il problema dei dazi secondo la Presidente per la quale l’unico modo per risolvere è “contrattare.

Negli anni il commercio con gli USA è sempre stato proficuo, un accordo si troverà. Il vero problema è la situazione commerciale con la Cina da cui ora non traiamo alcun vantaggio” termina Stefania Craxi.