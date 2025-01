Giornata della Memoria. Slogan a Roma contro Amnesty, MSF e Anpi. “Sareste stati con Hitler. Ipocrisia e antisemitismo le vostre bandiere”

AgenPress – “Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, vi sareste schierati con Hitler. Ipocrisia e antisemitismo le vostre bandiere. Buon Giorno della Memoria. Buon giorno Memoria”. E’ il testo di un cartello proiettato nella notte su una parete della Piramide Cestia e sul Palazzo della Fao a Roma. Accanto alle frasi i loghi di Amnesty, diventata ‘Amnesy’ ed Emergency ‘Hypocrisy’. Nel mirino sono finiti anche l’Anpi, Medici senza Frontiere e la Croce Rossa.

Un messaggio duro, diretto contro Ong e associazioni accusate di essere prevenute nei confronti dello Stato ebraico e i cui nomi appaiono storpiati sotto il logo originale.

Immediata la reazione di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia: “tra i tanti usi indebiti del logo di Amnesty International questo è il più ignobile di tutti. L’antisemitismo è una violazione dei diritti umani grave e diffusa e accusare un’organizzazione per i diritti umani di violarli è ridicolo oltre che grave. In una giornata come questa dedicata alla memoria e al rispetto delle vittime e dei sopravvissuti alla Shoah, questa azione è veramente spregevole”.

“Il sonno della ragione, oltre ai mostri, genera anche alcuni imbecilli”, risponde al messaggio Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi. “Un vile e provocatorio delirio che si qualifica da sé essendo anonimo. Auspico che le autorità individuino al più presto gli autori. Mi spiace per loro, ma oggi è un Giorno della Memoria alla luce dell’unità e della responsabilità”.