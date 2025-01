AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha difeso gli sforzi di mobilitazione dell’Ucraina in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio, affermando che il modo più rapido per riportare a casa i soldati era mobilitare un numero sufficiente di militari per costringere la Russia a porre fine alla guerra.

L’Ucraina ha lottato con problemi di manodopera durante l’invasione su vasta scala della Russia. Una legge di mobilitazione aggiornata approvata nell’aprile 2024 mirava ad affrontare queste difficoltà, semplificando il processo di identificazione dei coscritti idonei e introducendo sanzioni per i renitenti alla leva.

Nonostante le riforme legislative, la mobilitazione è rallentata lo scorso autunno, lasciando le ormai esaurite unità di prima linea a fronteggiare l’avanzata orientale della Russia .

“Per legge, la mobilitazione si applica attualmente ai cittadini di età pari o superiore a 25 anni. La mobilitazione è in corso e fornisce un numero sufficiente di persone in questa fascia di età. Sono in rotazione o possono prendere un congedo, ma non è sicuramente sufficiente. Dobbiamo sicuramente lavorare per migliorare questo processo.”

Zelensky ha detto che ci sono richieste di far tornare a casa i soldati ucraini, ma la legislazione attuale non lo consente. “La legge marziale implica la mobilitazione delle persone e di tutte le risorse disponibili nel paese, assolutamente tutto”, ha spiegato.

“Questa è, sfortunatamente, la sfida di questa guerra, ed è per questo che è essenziale porvi fine il più rapidamente possibile, per costringere la Russia a fermarsi. Oggi, ci stiamo difendendo. Se metà dell’esercito tornasse a casa domani, per esempio, potremmo anche esserci arresi il primo giorno. Questa è la realtà. Se metà della nostra gente se ne andasse domani, Putin ci ucciderebbe tutti.”

Su richiesta del presidente, il parlamento ucraino ha esteso la legge marziale e la mobilitazione generale in Ucraina da febbraio 2022. Di conseguenza, la legge marziale e la mobilitazione sono in vigore in Ucraina da quasi tre anni dopo l’invasione su vasta scala della Russia.

“La legge marziale prevede la mobilitazione delle persone e di tutte le risorse che ci sono nel Paese. Assolutamente tutti”, ha detto Zelensky in un video dell’intervista pubblicato dall’ufficio presidenziale il 27 gennaio.

“E questa, sfortunatamente, è la sfida di questa guerra, e il motivo per cui dobbiamo massimizzare la velocità per porvi fine. Per costringere la Russia a porre fine a questa guerra.”

Agli uomini ucraini di età compresa tra 18 e 60 anni è vietato lasciare il paese in base alla legge marziale , ma solo quelli con più di 25 anni possono essere arruolati. Il governo sta attualmente ultimando le riforme per reclutare i giovani di età compresa tra 18 e 25 anni , con l’obiettivo di rendere l’arruolamento volontario più allettante per i cittadini più giovani.

“Oggi ci stiamo difendendo. Se domani, per esempio, metà dell’esercito torna a casa, allora avremmo dovuto arrenderci il primo giorno. È così che vanno le cose. Perché se metà della gente torna a casa domani Putin ci ucciderà tutti.”

Sebbene Zelensky abbia affermato che il modo migliore per riportare a casa i soldati è costringere la Russia a porre fine alla guerra, ha riconosciuto che le Forze Armate necessitano di politiche migliori in materia di rotazione e sostituzione del personale.

“Hanno turni o vacanze. Ma certamente non è abbastanza. Certamente dobbiamo lavorare sulla qualità di questo.”

In alcune parti del fronte le forze russe superano di gran lunga quelle ucraine e sono riuscite a conquistare territorio nell’Ucraina orientale, subendo al contempo pesanti perdite .

Le autorità ucraine sono state criticate per le aggressive tattiche di mobilitazione forzata e per aver presumibilmente trasferito personale qualificato dell’aeronautica militare in unità di fanteria. Allo stesso tempo, Zelensky si è rifiutato di abbassare l’età di leva a 18 anni nonostante le crescenti pressioni degli Stati Uniti in tal senso.