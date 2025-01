Inaugurazione Day hospital Riabilitazione ospedale Barcellona Pozzo Di Gotto

Ad inizio Febbraio aprirà tutta l’Unità operativa complessa

AgenPress. “Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’apertura del nuovo Day hospital di Riabilitazione del Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, un passo fondamentale per migliorare i servizi di salute nella nostra comunità”.

A dirlo il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì, all’inaugurazione del Day Hospital di Riabilitazione del nosocomio di Barcellona Pozzo di Gotto.

All’inaugurazione erano presenti anche il Direttore Sanitario dell’Asp Giuseppe Ranieri Trimarchi, il primario del reparto Giuseppe Quattrocchi e il vicesindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Nicola Barbera.

“Quest’apertura – prosegue Cuccì- rappresenta un importante passo in avanti nella nostra missione di fornire cure di alta qualità e supporto ai pazienti in fase di Riabilitazione per tutta la provincia del messinese. Il day hospital offre un ambiente accogliente e attrezzature moderne, garantendo ai nostri pazienti un percorso di recupero efficace e personalizzato”.

“Siamo orgogliosi – prosegue Cuccì-di poter offrire un servizio che non solo migliora la qualità della vita dei pazienti, ma supporta anche le loro famiglie durante il processo di riabilitazione. Questa struttura è il risultato di un lavoro di squadra e di un impegno costante nel garantire che ogni paziente riceva le cure di cui ha bisogno per tornare a una vita attiva e soddisfacente. Ad inizio fFbbraio apriremo tuta l’Unità operativa complessa”.

Il primario Giuseppe Quattrocchi soddisfatto ha commentato: “adesso per il Day hospital ci saranno sette medici, 21 fisioterapisti, 4 logopedisti, 4 psicomotricisti, 2 terapisti occupazionali, 6 infermieri, 4 oss e due ausiliari. Sarà presente anche uno psicologo e un assistente sociale e altri operatori che abbiamo inquadrato in progetti Pnrr per “i problemi di caduta degli anziani” e per “l’avviamento delle attività sportive nei bambini”.

Apriremo poi l’intero reparto a iniziò febbraio quando recluteremo con gli ultimi concorsi 12 fisiatrii, una parte dei quali verranno distribuiti sul territorio e 7 verrano impiegati qui in modo definitivo. I posti in day hospital sono 8, in totale con l’apertura dell’Unità operativa sono previsti 24 posti per il reparto e 12 per i ricoveri in Dh, quindi in totale 36 posti letto che speriamo di portare a 44 prevedendo anche i pazienti per le lesioni midollari, ma per avere questi posti letto devono aprire anche il Pronto soccorso, la Cardiologia e la Ranimazione”.

E’ nostra intenzione ha detto ancora il direttore generale Giuseppe Cuccì aprire questi reparti al più presto e prima di tutto il Pronto soccorso. Per questo stiamo espletando un nuovo concorso per dirigenti medici, già ne abbiamo effettuati tre, ma senza risultati positivi. Speriamo vada bene, nel frattempo, tuttavia, abbiamo trovato strade alternative perché sia il Papardo che il Policlinico si sono detti disponibili a fornirci personale di supporto”.