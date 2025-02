Liste di attesa: Conte: “Un flop assoluto di questo Governo. Le famiglie italiane costrette a curarsi privatamente”

AgenPress. Li ricordate quando, per prendere i voti alle Europee, festeggiavano il decreto sulle liste d’attesa in sanità? Mesi dopo, come sottolinea la fondazione Gimbe, solo uno dei sei decreti attuativi necessari è stato approvato. Un flop assoluto, pieno di promesse e vuoto di fatti e soldi per migliorare la situazione dei cittadini.