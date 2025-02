CPI. Conte: l’Italia rompe il fronte e non firma la dichiarazione congiunta di 79 Paesi contro sanzioni di Trump

Lo scrive sui social il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Ora l’Italia rompe il fronte e non firma la dichiarazione congiunta di 79 Paesi (fra cui i più grandi Stati europei) contro le sanzioni decise dagli Stati Uniti verso la Corte Penale internazionale, che comprometterebbero l’operatività di questo organo, con il rischio di impunità per crimini gravissimi. Non compromettiamo l’onore del nostro Paese, non partecipiamo al tentativo di distruggere la giustizia internazionale.