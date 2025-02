CPI. Onu: deve lavorare in piena indipendenza. Akane: abbiamo rispettato e rispetteremo sempre e solo la legge

AgenPress – “La legge penale internazionale è un elemento essenziale per combattere l’impunita’, che è purtroppo diffusa nel mondo odierno. La Corte penale internazionale è il suo elemento essenziale e deve essere autorizzata a lavorare in piena indipendenza”. Lo ha detto un portavoce del Palazzo di Vetro, Farhan Haq, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull’ordine esecutivo di Donald Trump che impone sanzioni alla Cpi che replica alle sanzioni affermando che “la Corte e i suoi funzionari di tutto il mondo si rendono conto quotidianamente del loro mandato giudiziario sulla base del quale determinano se condotte individuali, nell’ambito della sua legittima giurisdizione, diano luogo a responsabilità per crimini internazionali. Respingiamo fermamente qualsiasi tentativo di influenzare l’indipendenza e l’imparzialità della Corte o di politicizzare la nostra funzione giudiziaria. Abbiamo rispettato e rispetteremo sempre e solo la legge, in ogni circostanza”.