Zelensky. Prossima settimana probabile incontro con Trump. Sul tavolo accordo di pace e terre rare

Il presidente degli Stati Uniti, la cui amministrazione sta facendo pressioni per una rapida conclusione della guerra tra Ucraina e Russia, ha dichiarato lunedì di volere che l’Ucraina fornisca agli Stati Uniti terre rare e altri minerali in cambio del sostegno finanziario al suo sforzo bellico.

L’Ucraina ha lanciato l’idea di aprire i suoi minerali essenziali agli investimenti degli alleati lo scorso autunno, presentando un “piano di vittoria” che mirava a mettersi nella posizione più forte per i colloqui e a costringere Mosca a sedersi al tavolo delle trattative.

“Se stiamo parlando di un accordo, allora facciamolo, siamo solo a favore”, ha detto Zelenskiy, sottolineando la necessità dell’Ucraina di ottenere garanzie di sicurezza dai suoi alleati come parte di qualsiasi accordo.

Zelensky ha spiegato una mappa su un tavolo nell’ufficio presidenziale pesantemente difeso di Kiev, che mostrava numerosi depositi minerali, tra cui un’ampia striscia di terra a est contrassegnata come contenente terre rare. Circa metà di essa sembrava essere dalla parte della Russia delle attuali linee del fronte.

Da mesi le truppe russe guadagnano terreno a est, investendo ingenti risorse in un’offensiva incessante, mentre l’esercito di Kiev, molto più piccolo, è alle prese con la carenza di soldati e si preoccupa delle future forniture di armi dall’estero.

“So che l’amministrazione Trump è molto interessata a questo… Siamo pronti e disposti ad avere contratti per le forniture di GNL all’Ucraina. E naturalmente, saremo un hub per tutta l’Europa”.

Zelensky ha inoltre affermato che Kiev e la Casa Bianca stanno discutendo l’idea di utilizzare i vasti siti di stoccaggio di gas sotterranei dell’Ucraina per immagazzinare il gas naturale liquefatto statunitense.

Ma Zelensky ha sottolineato che Kiev non sta proponendo di “regalare” le sue risorse, ma di offrire una partnership reciprocamente vantaggiosa per svilupparle congiuntamente:

L’Ucraina ha rapidamente modificato il suo approccio di politica estera per allinearlo alla visione transazionale del mondo delineata dal nuovo inquilino della Casa Bianca, il suo più importante alleato.

Ha affermato che l’Ucraina possiede le più grandi riserve europee di titanio, essenziale per l’industria aeronautica e spaziale, e di uranio, utilizzato per l’energia nucleare e le armi.

Il leader ucraino ha affermato che è essenziale incontrare Trump di persona prima che il presidente degli Stati Uniti incontri il presidente russo Vladimir Putin, “altrimenti sembrerà un dialogo sull’Ucraina senza l’Ucraina”.

Trump ha detto venerdì che si aspettava di parlare con Zelenskiy la prossima settimana. Zelensky ha spiegato che la sua priorità sarebbe stata quella di sollevare la necessità dell’Ucraina di garanzie di sicurezza come parte di qualsiasi accordo, per impedire alla Russia di lanciare un’altra invasione in futuro.