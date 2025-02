Giorno del Ricordo. Renzi: “Uccisi, torturati, infoibati, costretti all’esilio, solo perché italiani”

AgenPress. Uccisi, torturati, infoibati, costretti all’esilio, solo perché italiani.

Tornati in Patria, costretti a subire la diffidenza e poi anni di silenzio, vittime sacrificate sull’altare degli equilibri geopolitici.

Coltivare la memoria significa, ogni 10 febbraio, abbattere il muro del silenzio su quella che fu una vera e propria pulizia etnica.

La storia non può e non deve essere cancellata ma studiata, raccontata per un presente e un futuro consapevoli.

Lo dichiara il leader di Italia Viva Matteo Renzi.