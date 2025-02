Previsioni Meteo dell’11 Febbraio 2025

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità medio-alta su tutti i settori; isolate piogge sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge tra Toscana e Umbria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Toscana, con cieli coperti ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino ampi spazi di sereno, con velature in transito sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari, sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti ovunque.