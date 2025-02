Previsioni Meteo del 13 Febbraio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 13 Febbraio 2025.

AL NORD – Cieli coperti al mattino con deboli piogge tra Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio poche variazioni con isolate nevicate sull’Appennino settentrionale dai 1550 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-est; neve nella notte sulle Alpi orientali dai 900-1100 metri.

AL CENTRO – Al mattino deboli piogge tra Toscana e Lazio, nuvoloso ma senza precipitazioni altrove. Al pomeriggio instabilità con piogge sparse specie sulle regioni Tirreniche. In serata e in nottata attese precipitazioni più abbondanti specie tra Lazio e Toscana; neve in Appennino dai 1500 metri.