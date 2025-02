FantaSanremo 2025 – Risultati serata cover – venerdì 14 febbraio

La serata delle cover rimescola la classifica generale del FantaSanremo alla vigilia del gran finale di stasera. In testa Sarah Toscano seguita da Olly e Marcella Bella

AgenPress. E’ stata una serata ricca di emozioni e di punti quella che ieri sera ha visto i 29 artisti di questa 75esima edizione del Festival di Sanremo confrontarsi con le cover. Come era lecito attendersi, dopo un inizio low profile, ieri sono fioccati i bonus ed i punteggi degli artisti si sono decisamente alzati.

A vincere la serata delle cover del FantaSanremo è stata Sarah Toscano con ben 155 punti che gli consentono di balzare in testa alla classifica generale alle vigilia della finale di stasera con 300 punti, seguita da Olly con 270 e Marcella Bella con 255.

La giovanissima cantautrice di Vigevano, accompagnata ieri sera dagli Ofenbach, ha conquistato nel dettaglio 10 punti per aver cantato e suonato uno strumento, 15 per la presenza di performer, 10 per il “bonus carrellata di canzoni: si esibisce in un medley” (Bonus Eurospin), 5 per essere stata presentata dal co-conduttore (Bonus Eurospin), 10 per aver abbracciato il conduttore (Bonus Italpizza), 10 per il doppio inchino post esibizione consecutivo e/o simultaneo (Bonus Motorola) e 15 per essere scesa in platea (Bonus Motorola). Sarah Toscano ha giovato inoltre della sua partecipazione al DopoFestival in cui ha raccolto un totale di 35 punti: 5 per avervi partecipato, 10 per essersi esibita con gli Street Clerks, 10 per essere stata l’ultima artista ad essersi esibita, 5 per il batti cinque a Catellan e ancora 5 punti per un selfie/video con il presentatore durante il DopoFestival. Incetta di punti anche fra i bonus di serata con 5 punti per aver indossato uno o più anelli, 5 punti per aver cantato sulle scale, 20 punti per aver palpato i glutei alla statua di Carlo Conti al Dopofestival e altri 20 punti per il Bonus Senza Barriere promosso in collaborazione fra FantaSanremo e Rai Accessibilità, consistente nel descrivere un particolare o una caratteristica dell’outfit del compagno di duetto. Per Sarah Toscano, infine, anche un malus: il -5 per il total black dei suoi compagni Ofenbach.

Secondi di serata i The Kolors con 110 punti ottenuti grazie ai bonus per il cantante che suona uno strumento (+10), per la presenza di performer (+15), per essere stati presentati dal co-conduttore (+5), per aver abbracciato il conduttore (+10), per il doppio inchino post esibizione (+10), per essere scesi in platea (+15), per il tocco di colore verde nell’outfit (+10 Bonus Perlana) e per il cambio repentino di outfit (+10 Bonus Perlana). Per la band che ieri si è esibita con Sal Da Vinci in “Rossetto e Caffè” anche un malus di -5 punti per l’outfit total black del loro compagno di duetto, ampiamente recuperato però dai 30 punti complessivi per i bonus di serata: 5 per aver indossato uno o più anelli, 20 per la scapezzolata e 5 per aver cantato sulle scale.

Al terzo posto, con 105 punti, un ex aequo fra i Coma_Cose e Olly.

La coppia di “Cuoricini” ha ottenuto 10 punti per il cantante che suona uno strumento, 5 per essere stati presentati dal co-conduttore, 10 per aver abbracciato il conduttore, 15 per essere scesi in platea, 10 per il tocco di colore verde nell’outfit, 10 per aver proposto la cover di una canzone dello scorso millennio (Bonus Perlana), 5 per aver partecipato al DopoFestival, 10 per esservisi esibiti e 5 per essere stati i primi a farlo. Per loro anche due bonus serali: indossa uno o più anelli (+5) e palpa i glutei alla statua di Carlo Conti al DopoFestival (+20).

Olly ha invece conquistato i suoi 105 punti grazie ai bonus per il piazzamento in top five della classifica di serata della sua cover de “Il pescatore” di Fabrizio De Andrè insieme a Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band (+20), per essersi esibito dopo la mezzanotte (+5), per l’outfit o accessorio piumato (+ 10 Bonus Chanteclair), per l’artista presentato dal co-conduttore (+5), per il doppio inchino post esibizione (+10), per il fiore vero o finto tra i capelli (+10 Bonus Motorola), per essere sceso in platea (+15), per il tocco di verde nell’outfit (+10) e per aver scelto una cover dello scorso millennio (+10). Per Olly anche due bonus di serata: indossa uno o più anelli e canta sulle scale, entrambe di +5 punti.

Per quanto riguarda invece la classifica dei bonus extra (che si somma a quella delle singole serate ai fini della classifica generale) in testa un quartetto composto da Marcella Bella, Rocco Hunt, Sarah Toscano e Serena Brancale con 50 punti.