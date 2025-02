Rosario Trefiletti (C.C.I.): “Economia allo sbando”

AgenPress. Non c’è minimamente da meravigliarsi che si registri un forte calo della produzione industriale nel nostro Paese. Le cause sono chiarissime e legate ad una domanda di mercato in forte decrescita ed in tutti i settori dell’Economia. Ed è chiaro inoltre che questa è strettamente correlata alla capacità di acquisto delle famiglie.

Ma se gli stipendi da anni sono al palo, milioni di pensionati hanno subito, per una perequazione tagliata, una decurtazione del 11% nell’ultimo triennio con prezzi dei prodotti in continua ascesa, il tutto condito da una denatalità crescente oltre ad un esodo annuale di 90 mila giovani all’estero, cosa si pretende? Grave che lo capisca un semplice studente liceale e non invece Ministri della Repubblica.

Non si vede nulla che vada nella direzione opposta, se non ossessione per l’immigrazione, festosi rimpatri per criminali internazionali e condoni più o meno mascherati. Invece: si accelerino gli investimenti PNRR oltre stimolare quelli privati, si agevolino i rinnovi dei contratti di lavoro, si adeguino correttamente le pensioni, si contrasti fortemente l’evasione fiscale, si istituisca il salario minimo garantito anche per contrastare i pagamenti in nero, si istituisca una patrimoniale per i ricchi oltre ovviamente quella relativa agli indecenti super guadagni di decine di Miliardi delle Banche.

E’ quanto dichiara, in una nota, Rosario Trefiletti Presidente di Centro Consumatori Italia (C.C.I.)