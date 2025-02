Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sanità, occasione sprecata”

AgenPress. “Il Governo sulla riforma dei camici bianchi, ha scelto la comoda via del rinvio, in poche parole ha eluso il problema. Non sono condivisibili le giustificazioni del Vice Premier Antonio Tajani secondo il quale la riforma non era popolare.

Un politico responsabile non guarda alla popolarità che rende, forse, in termini elettorali ma alza lo sguardo avanti, sa volare alto. Il governo, ha per ora sprecato una buona opportunità.

Il SSN è in crisi, i medici sia ospedalieri che di base sotto stress e non gratificati economicamente. La medicina del territorio non ha il giusto sviluppo e questo porta inevitabilmente ad affollare ospedali e pronto soccorso dilatando i tempi di attesa e le relative liste.

Si procede magari senza volerlo verso un sistema che incoraggia il ricorso al privato discriminando i cittadini secondo il reddito. Bisogna cambiar rotta investendo maggiormente con mezzi e assunzioni di medici e personale infermieristico nella sanità pubblica. Oggi è stata sprecata una buona opportunità, il governo che pure gode di solida maggioranza, sappia osare sulla sanita”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile nazionale del dipartimento Sanità della DC Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.